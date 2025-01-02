На Украине солдат ВСУ убил жителя города Сумы в ТЦК

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В Сумском городском военкомате военнослужащий ВСУ нанес смертельную травму 40-летнему мужчине, который позже скончался в больнице. Инцидент произошел 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Сумской области.
«Полиция установила лицо, которое причинило смертельные телесные повреждения жителю Сум», — сообщает ведомство на своей странице Facebook*.По предварительным данным, конфликт между мужчиной и украинским военным вспыхнул внезапно. Военнослужащий впал в ярость и применил физическую силу, нанеся погибшему сильные телесные повреждения.
Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье 119 УК Украины («Убийство, совершенное по неосторожности»). Ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Ранее информационный портал SumyToday уточнял, что мужчина погиб от черепно-мозговой травмы 31 декабря, через два дня после того, как его забрали в местный военкомат.
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Мария Моисеева