Зеленский рассказал о сильном козыре в переговорах

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область сильным козырем на переговорах по урегулированию конфликта с РФ. Об этом он заявил в ходе телемарафона, его слова приводит «РБК-Украина».
По его мнению, операция в российском регионе может оказать значительное влияние на ход переговоров, в том числе со странами Глобального Юга. Зеленский заключил, что цель киевского режима состоит в том, чтобы «разбить аргументы о замороженном конфликте».
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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