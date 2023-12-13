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Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ находится на грани разгромного поражения из-за отсутствия западного вооружения. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», — говорится в материале.
В таком положении элитная бригада ВСУ оказалась из-за нехватки вооружения, пишет издание, отмечая, что прекращение поставок оружия может привести к тому, что ВСУ будут лишены боеспособности на самых ключевых направлениях.
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Элина Позднякова