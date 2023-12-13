«Нет мест на кладбищах»: новости СВО, куда продвинулись ВС РФ, где удерживают позиции ВСУ

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Российские бойцы полностью освободили Марьинку в ДНР. Продолжаются бои за освобождение других населенных пунктов. О том, где противнику удается сдерживать оборону, и куда отошли ВСУ после штурмовой атаки ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».
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Рогов заявил о полном освобождении Марьинки от ВСУ
Российские военные полностью освободили Марьинку в ДНР от ВСУ, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Противник занимал последние руины на окраине города, однако благодаря слаженным действиям российских подразделений, ВСУ были выбиты из занимаемых позиций. Линия обороны противника отошла за пределы города, заключил Рогов.
Бойцы «Вагнер» вернулись на фронт и взяли опорный пункт ВСУ у Клещеевки
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» вернулись на фронт в составе отряда «Камертон» спецназа «Ахмат», и взяли опорный пункт украинской группировки. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Симонов в своем телеграм-канале. Он назвал взятый штурмом объект важным, и отметил, что опорный пункт находится на ключевой высоте в районе населенного пункта Клещеевка. Военкор отметил, что противник атаки не ожидал.
«Поля усеяны могилами»: ВСУ находятся в бедственном положении
Киевские власти не обращают внимание на бедственное положение ВСУ и их существенные потери. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой». По его словам, правительство не понимает, что на кладбищах не хватает мест, целые поля усеяны могилами.
Власти не оказывают никакой помощи бойцам, которые находятся на передовой, одновременно с этим, средства из бюджета идут на запуск поезда в Карпаты для тех, кто любит кататься на горных лыжах.
Последние новости СВО
Наступление российских сил продолжается на Купянском направлении. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Противник удерживает рубеж обороны на подступах к Купянску. Ожесточенные бои идут к западу от Бахмута. Штурмовая бригада Украины потеряла большое количество бойцов, и отправилась в тыл для доукомплектования.
В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ
В районе Клещеевки, ВС РФ расширили зону контроля на 200 метров.
ВСУ продолжают удерживать плацдарм в Крынках, несмотря на обстрел позиций со стороны ВС РФ.
В новый этап наступления перешла российская армия на юге Авдеевского укрепрайона.
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