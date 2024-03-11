Элитные подразделения ВСУ готовятся к свержению Зеленского

Командиры и бойцы элитных подразделений ВСУ недовольны действиями нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, а также нового главкома ВСУ Александра Сырского, и обсуждают варианты их свержения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
«Наши специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов. Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования», — рассказал источник.
Он отметил, что они предметно обсуждают различные варианты свержения действующей власти Украины и командования ВСУ. По его словам, российские специалисты также имеют доступ к закрытому Telegram-каналу с названием «ParaBelum», где состоят радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ. Там они пишут о своем недовольстве действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского, который пришел на смену Валерию Залужному.
«Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский – ред.) будет торпедировать всех. Давайте снесём эту зеленую крысу и поставим Залужного! По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного», — говорится в голосовом сообщении Шевцова.Ранее также сообщалось, что Зеленский собирается уволить главу министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу.
Читайте также:
Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Герегу
Зеленский дал главкому ВСУ Сырскому карт-бланш на смену любых военачальников
Зеленский признал, что ВСУ не удастся защитить Харьков
Элина Позднякова