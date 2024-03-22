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Бойцы элитных подразделений ВСУ обвинили президента Украины Владимира Зеленского и командование армией в том, что на линии фронта Украину ждет большая «катастрофа», об этом пишет издание РИА Новости.
Военнослужащие ВСУ заявили, что каждому бойцу стоит подумать о том, какое место ой займет в неминуемой «катастрофе» и хочет ли он становиться «мясом».
Кроме Зеленского, солдаты ВСУ выразили недовольство главнокомандующим армией Сырским.
Причиной возмущений стало то, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов,, окопов, снарядов, в также адекватных тактических генералов.
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Анастасия Хохлова