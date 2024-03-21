Глава Генштаба Франции подтвердил готовность пойти дальше поставок оружия ВСУ

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Западная помощь Украине «может пойти дальше поставок оружия». Об этом заявил начальник Генштаба Тьерри Буркхард в ходе встречи с главкомом ВС Швеции Микаэлем Байденом, сообщает ТАСС.
Как утверждает Буркхард, Украина не просила об отправке западных военных на территорию страны. Он подчеркнул, что Североатлантическому альянсу нужно быть готовыми «к любому развитию событий». Как считает Буркхард, руководство РФ исходит из факта невозможности переброски военного контингента НАТО на территорию Украины.
Он также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине» и сообщениями об отправке военных пытался поддержать Киев.
Ранее МИД Франции обвинил депутата Госдумы РФ Толстого в попытках запугать Париж. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине» и сообщениями об отправке военных пытался поддержать Киев.
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Алина Юрчак