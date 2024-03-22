Минобороны: Авиация РФ поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

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Российские сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по скоплению живой силы и техники противника на Южнодонецком направлении. Фугасной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) был поражён опорный пункт ВСУ.
Армейская и тактическая авиация ВКС России в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению и прикрытию с воздуха колонн, уничтожению бронетехники и живой силы противника, доставке военных грузов, переброске десанта и авиационной поддержке частей, выполняющих боевые задачи.
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Александр Бойцов