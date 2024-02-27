Шойгу: ВСУ пытаются стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта

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ВСУ пытаются не допустить развала фронта с помощью резервов, однако ВС РФ уничтожают их высокоточным оружием Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства.
«После краха контрнаступления командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — заявил Шойгу.
Он добавил, что российские военные при этом уничтожают резервы ВСУ, используя высокоточное оружие, и не позволяет перебрасывать противнику дополнительные силы в зону боевых действий, чем лишает украинскую сторону возможности контратак.
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