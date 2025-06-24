Элитному полку спецназа ВСУ «Рейнджерс» пришлось эвакуироваться из-под Сум
Элитному полку спецназа ВСУ «Рейнджерс» пришлось эвакуироваться из-под Сум в связи с большими потерями. Об этом сообщает РИА Новости.
«Недавно шестой отдельный [элитный] полк спецназа "Рейнджерс" экстренно перебросили под Юнаковку. Однако уже через неделю его пришлось вывести с передовой из-за тяжелых потерь», — передает агентство.
Как сообщили изданию в российских силовых структурах, полк спецназа «Рейнджерс» был переброшен на Сумское направление для поддержки украинской армии. Как оказалось, бригада эвакуировалась из-за больших потерь уже через неделю.
Источник агентства отметил, что на данный момент украинское командование столкнулось с острой нехваткой подготовленных солдат. Из-за этого киевские власти отправляют на фронт свои элитные бригады, в связи с чем их резерв быстро истощается.