Элитному полку спецназа ВСУ «Рейнджерс» пришлось эвакуироваться из-под Сум

Фото: iStock/Michele Ursi

Элитному полку спецназа ВСУ «Рейнджерс» пришлось эвакуироваться из-под Сум в связи с большими потерями. Об этом сообщает РИА Новости.



«Недавно шестой отдельный [элитный] полк спецназа "Рейнджерс" экстренно перебросили под Юнаковку. Однако уже через неделю его пришлось вывести с передовой из-за тяжелых потерь», — передает агентство.

Как сообщили изданию в российских силовых структурах, полк спецназа «Рейнджерс» был переброшен на Сумское направление для поддержки украинской армии. Как оказалось, бригада эвакуировалась из-за больших потерь уже через неделю.

Источник агентства отметил, что на данный момент украинское командование столкнулось с острой нехваткой подготовленных солдат. Из-за этого киевские власти отправляют на фронт свои элитные бригады, в связи с чем их резерв быстро истощается.
Иван Мусатов

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