Зеленский: около 58 тысяч военных ВСУ обучались за границей

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Порядка 58 тысяч украинских военных прошли обучение в за границей при поддержке Великобритании и 12 стран-партнеров. Об этом заявил Владимир Зеленский.



«Благодаря поддержке Великобритании около 58 тысяч человек прошли обучение в рамках „Интерфлекса“. Программа работает уже третий год, к ней присоединились 13 стран», — сообщил Зеленский.

Программа «Интерфлекс» действует с 2022 года. Помимо Великобритании, к ней присоединились Новая Зеландия, Австралия, Нидерланды, Канада, Дания, Норвегия, Финляндия, Латвия, Швеция и другие.

Ранее стало известно, что Сербия через обходные пути экспортировала военную продукцию на Украину. Речь идет о поставке дальнобойных боеприпасов. Российская Служба внешней разведки заявил, что сожалеет о данном факте.
Иван Мусатов

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