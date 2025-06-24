Зеленский: около 58 тысяч военных ВСУ обучались за границей

24 июня 2025, 00:32

Фото: iStock/Olena_Z

Порядка 58 тысяч украинских военных прошли обучение в за границей при поддержке Великобритании и 12 стран-партнеров. Об этом заявил Владимир Зеленский.







«Благодаря поддержке Великобритании около 58 тысяч человек прошли обучение в рамках „Интерфлекса“. Программа работает уже третий год, к ней присоединились 13 стран», — сообщил Зеленский.