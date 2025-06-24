Зеленский: около 58 тысяч военных ВСУ обучались за границей
Порядка 58 тысяч украинских военных прошли обучение в за границей при поддержке Великобритании и 12 стран-партнеров. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Благодаря поддержке Великобритании около 58 тысяч человек прошли обучение в рамках „Интерфлекса“. Программа работает уже третий год, к ней присоединились 13 стран», — сообщил Зеленский.
Программа «Интерфлекс» действует с 2022 года. Помимо Великобритании, к ней присоединились Новая Зеландия, Австралия, Нидерланды, Канада, Дания, Норвегия, Финляндия, Латвия, Швеция и другие.
Ранее стало известно, что Сербия через обходные пути экспортировала военную продукцию на Украину. Речь идет о поставке дальнобойных боеприпасов. Российская Служба внешней разведки заявил, что сожалеет о данном факте.