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«Эмоции бурлят»: в ВСУ взбунтовались из-за нового закона

Украинский офицер: из-за нового закона о мобилизации у бойцов ВСУ бурлят эмоции
13 апреля 2024, 03:57
Фото: istock / YakubovAlim

Фото: istock / YakubovAlim

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации, где исключили норму о демобилизации действующих военных, усилит противостояние в украинском обществе. Офицер ВСУ Алексей Петров в беседе с РИА Новости заявил, что у всех военнослужащих бурлят эмоции.
«Этот дурацкий принятый закон <…> сейчас очень сильно усилит социальное противостояние в обществе», — заявил офицер.
Как отметил собеседник агентства, он теперь не знает, как подбирать мотивационные слова для своих бойцов. Военнослужащие от 30 до 40 лет теперь осознают, что неизвестно когда вернуться домой, и не факт, что вернутся вообще.



«Приезжая в какой-то условный город, условный Тернополь, Ивано-Франковск, Запорожье либо же Киев, в отпуск, и видя вот наших всех таких горячо любимых и всех, конечно, забронированных, которые сидят в ресторанах, в барах, спортзалах, я не готов вам гарантировать либо хотя бы в двух словах описать, какая может быть реакция (солдат ВСУ. – ред.)», — выразил мнение военный.
Помимо этого, как утверждает Петров, разжигает эту ситуацию недавнее принятие закона о мобилизации и новость о том, что сотрудники цирков и киностудий получили бронь.

11 апреля Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации. Согласно тексту документа накануне внесения проекта на рассмотрение во втором чтении исключили пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже сообщил, что планируется разработать отдельный законопроект, который касается этой проблемы, на это отведено 8 месяцев.

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«Хочется накормить»: В ДНР объяснили, почему солдаты ВСУ стали чаще вставать на сторону РФ
Кимаковский: идущие на мясные штурмы бойцы ВСУ охотней переходят на сторону РФ
13 апреля 2024, 05:33

Фото: istock / Diy13

Бойцы ВСУ охотнее стали переходить на сторону российская армии, когда убеждается, что их посылают на «мясные» штурмы. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в разговоре с РИА Новости.
«Сегодня украинский солдат охотнее переходит на нашу сторону, когда видит, что его посылают на реально «мясные» штурмы… В последнее время в плен попадается достаточно много, знаете, таких потрепанных украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить и не говорить им никаких грубых слов», — рассказал Кимаковский.
Он также отметил, что выяснение «кто чего стоит» проводится позже.

Советник также рассказал, что бывают пленные солдаты, которых на днях «вытащили из кровати» и сразу отправили «как штурмовое мясо на убой». А бывают и те, у которых можно в телефоне обнаружить серьезные моменты и захотеть «дотянуться до автомата».

«Но есть закон, и наши силовики действуют согласно УК РФ», — отметил Кимаковский.
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«Ювелирные инструменты»: ВС РФ не позволили ВСУ выстраивать первую линию обороны
Кимаковский: ВС России нашли «ювелирные инструменты» для взлома укрепрайонов ВСУ
13 апреля 2024, 05:01

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Вооруженные силы Украины в ДНР утратили возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии боевого соприкосновения и занимаются вторым и третьим, российские военные нашли «ювелирные инструменты» для взлома укрепрайонов врага. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.
«Да, они (ВСУ – ред.) умеют окапываться. Но именно на линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон они уже не могут. Наши разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают им такой возможности. Они начинают выстраивать второй и третий эшелоны», — сказал Кимаковский,
Он также добавил, что инженерное обеспечение у украинских войск оставляет желать лучшего, и они «строят то, что могут».

Советник напомнил, что украинские войска в свое время сформировали серьезные укрепрайоны в Марьинке и Авдеевке, которые разбили Вооруженные силы России.

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Минэнерго Украины призвало жителей запастись генераторами и пауэрбанками
Министр энергетики Галущенко призвал украинцев запастись генераторами
13 апреля 2024, 03:53

Фото: istock / Vadym Terelyuk

Украинцам стоит начать готовится к продолжительным отключениям электроэнергии и периодическим блэкаутам. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телеканала «Рада» призвал жителей страны покупать электрогенераторы и пауэрбанки.
«Покупайте, готовьтесь. Но мы постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы они не понадобились», — заявил глава Минэнерго.
12 апреля в Минобороны России сообщили, что с 6 по 12 апреля ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов (ТЭК и ВПК) Украины с использованием высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов. Там отметили, что все назначенные цели были поражены.

Ранее экс-подполковник СБУ назвал решение об АТО началом гражданской войны на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Вползает в гражданскую войну»: Экс-подполковник СБУ о ситуации на Украине
Экс-подполковник СБУ назвал решение об АТО началом гражданской войны на Украине
13 апреля 2024, 03:40

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk

В момент провозглашения Украиной начала операции против востока Украины в 2014 году было ясно, что страна «вползает в гражданскую войну», поскольку для выполнения задач привлекалась армия. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости.
Машину Прозорова взорвали в Москве в пятницу, он с ранением оказался в больнице. За несколько дней до ЧП он дал изданию интервью в связи с приближающейся десятой годовщиной так называемой «АТО» — операции, которую развязал Киев в отношении населения собственного государства.

13 апреля 2014 года, захватившие в результате государственного переворота власть на Украине начали так называемую «антитеррористическую операцию» против Луганской и Донецкой народных республик, которые выражали несогласие в связи со сменой власти и говорили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам городов и сёл, а также ранениям и массовой гибели населения Донбасса.

«Эти дни 10-летней давности я помню очень хорошо. Начало «АТО», объявление (и. о. президента Украины Александра — ред.) Турчинова о начале «АТО», заявление официальных представителей Службы безопасности Украины. Мы следили за этим всем очень внимательно и, естественно, делали выводы. Лично для меня вывод был один: Украина вползает реально в гражданскую войну», — отметил Прозоров.
Он отметил, что привлечение армии для борьбы с населением – это «однозначно гражданская война». Собеседник издания напомнил, что даже экс-президент Украины Виктор Янукович не применял армию против протестующих на Майдане зимой 2013-2014 годов.

«Здесь с самых первых дней Турчинов заявил о привлечении вооруженных сил Украины к подавлению, скажем так, пророссийских настроений на востоке Украины», — напомнил Прозоров.
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В Токмаке после обстрела ВСУ под завалами домов могут быть люди — Рогов
Рогов: в Токмаке после обстрела ВСУ под завалами дома еще могут оставаться люди
13 апреля 2024, 01:46

Фото: istock / victorass88

В городе Токмак Запорожской области после обстрела жилого сектора Вооруженными силами Украины разрушено много домов, под завалами которых могут находиться люди. Об этом информирует глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
«Пока предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди», — заявил Рогов.
Как утверждает Рогов, разбор завалов на месте попадания снарядов в дома продолжается.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ
Зеленский считает, что нельзя обобщенно амнистировать всех дезертиров из ВСУ
12 апреля 2024, 23:47

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«По какой причине человек покинул место, что произошло в результате этого? Каждая ситуация разная, нельзя обобщать всех», — выразил мнение Зеленский.
Как считает украинский лидер, у таких поступков могут быть разные причины. Например, солдат выразил желание перевестись из одной бригады в другую ввиду отсутствия взаимопонимания с командиром и покинул место службы. Президент подчеркнул, что такое бывает, в этом нет жесткого криминала.

Но бывают случаи, когда бригада в полном составе ушла с места дислокации, отметил политик. В таком случае на длинной линии фронта другие военные могли оказаться окружены. Зеленский указал, что в этом случае ответственность лежит на том, кто вынудил подразделение отступить при помощи психологического давление или запугивания. Вопрос заключается не собственно в отходе с позиций, а именно в последовавших жертвах, поэтому обобщенно всех амнистировать нельзя, подытожил президент.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС РФ
12 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/DmyTo

Десять сотрудников МЧС пострадали в результате атаки БПЛА в Горловке в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что в Никитовском районе Горловки специалисты ликвидировали пожар. Во время тушения произошла повторная атака украинскими дронами.

По информации источника, сотрудники МЧС России получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области. Монтеры занимались процессом восстановления мобильной связи в Новой Каховке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На Западе сообщили о наступлении ВС РФ по всей линии фронта
The Print: ВС РФ наступают по всей линии фронта, уничтожая ВСУ
12 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ наступают по всей линии соприкосновения, уничтожая ВСУ. Об этом в статье для The Print сообщил экс-сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ.
Он отметил, что российские войска после провала украинского контрнаступления прошлым летом и освобождения Авдеевки начали активное наступление. В настоящее время военные продвигаются по всей многокилометровой линии фронта.

Каточ подчеркнул, что главная стратегическая цель российских войск – это постепенное перемалывание и полное уничтожение ВСУ, которые ежедневно несут большие потери как в личном составе, так и в количестве вооружения.

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#украина
#россия
#вс рф
#спецоперация
#военные
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Сенатор Вэнс призвал отказаться от идеи возврата Украины к границам 1991 года
12 апреля 2024, 17:55

Фото: iStock/Liukov

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Киев и Вашингтон должны признать тот факт, что цели украинского лидера Владимира Зеленского по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичны. Об этом сообщает New York Times.
Вэнс отметил, что Киеву необходимо перейти к обороне, чтобы сохранить людей и выиграть время для начала переговоров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ​заявил, что Россия готова провести переговоры с Украиной в форме диалога и на базе Стамбульского договора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, первые очные переговоры Москвы и Киева прошли в Белоруссии, а вторые — в турецком Стамбуле. В итоге переговоры были заморожены, а в октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Россией. При этом российские власти всегда указывали на готовность к диалогу.

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