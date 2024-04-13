«Эмоции бурлят»: в ВСУ взбунтовались из-за нового закона

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Принятый Верховной Радой закон о мобилизации, где исключили норму о демобилизации действующих военных, усилит противостояние в украинском обществе. Офицер ВСУ Алексей Петров в беседе с РИА Новости заявил, что у всех военнослужащих бурлят эмоции.
«Этот дурацкий принятый закон <…> сейчас очень сильно усилит социальное противостояние в обществе», — заявил офицер.Как отметил собеседник агентства, он теперь не знает, как подбирать мотивационные слова для своих бойцов. Военнослужащие от 30 до 40 лет теперь осознают, что неизвестно когда вернуться домой, и не факт, что вернутся вообще.
«Приезжая в какой-то условный город, условный Тернополь, Ивано-Франковск, Запорожье либо же Киев, в отпуск, и видя вот наших всех таких горячо любимых и всех, конечно, забронированных, которые сидят в ресторанах, в барах, спортзалах, я не готов вам гарантировать либо хотя бы в двух словах описать, какая может быть реакция (солдат ВСУ. – ред.)», — выразил мнение военный.Помимо этого, как утверждает Петров, разжигает эту ситуацию недавнее принятие закона о мобилизации и новость о том, что сотрудники цирков и киностудий получили бронь.
11 апреля Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации. Согласно тексту документа накануне внесения проекта на рассмотрение во втором чтении исключили пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже сообщил, что планируется разработать отдельный законопроект, который касается этой проблемы, на это отведено 8 месяцев.
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Алина Юрчак