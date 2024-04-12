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Российские силы на полях спецоперации ликвидировали наёмников из США, Ирландии и Азербайджана, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Ликвидирован ветеран спецвойск США Седрик Чарльз Гамм. Также убит ирландского наемника Джозефа Гамбура. Уничтожен и азербайджанский наемник Аскеров Фаиг Тахир оглы», — говорится в сообщении Telegram-канала.
К посту также прикрепили фотографии убитых иностранных наёмников.
Напомним, ранее в «РВ» также сообщили, что первая сотня французских наёмников прибыла в Славянск. Предположительно, они будут помогать украинским боевикам оборонять город, когда боевые действия дойдут до Славянска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева