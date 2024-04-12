На Западе сообщили о наступлении ВС РФ по всей линии фронта

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ВС РФ наступают по всей линии соприкосновения, уничтожая ВСУ. Об этом в статье для The Print сообщил экс-сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ.
Он отметил, что российские войска после провала украинского контрнаступления прошлым летом и освобождения Авдеевки начали активное наступление. В настоящее время военные продвигаются по всей многокилометровой линии фронта.
Каточ подчеркнул, что главная стратегическая цель российских войск – это постепенное перемалывание и полное уничтожение ВСУ, которые ежедневно несут большие потери как в личном составе, так и в количестве вооружения.
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Анастасия Чинкова