Европа дала Зеленскому один совет
WSJ: Лидеры ЕС посоветовали Зеленскому не идти на уступки России
Главы европейских стран настоятельно рекомендовали Владимиру Зеленскому не соглашаться на условия России без надежных гарантий безопасности от США.
Об этом 4 декабря сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники. Отмечается, что указанное предостережение от лидеров ЕС прозвучало в последние дни.
Такую рекомендацию озвучили во время телефонного разговора главы киевского режима с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
