Европа дала Зеленскому один совет

05 декабря 2025, 11:09

WSJ: Лидеры ЕС посоветовали Зеленскому не идти на уступки России

Фото: istockphoto/Diy13

Главы европейских стран настоятельно рекомендовали Владимиру Зеленскому не соглашаться на условия России без надежных гарантий безопасности от США.





Об этом 4 декабря сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники. Отмечается, что указанное предостережение от лидеров ЕС прозвучало в последние дни.



Такую рекомендацию озвучили во время телефонного разговора главы киевского режима с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



