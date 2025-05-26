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Украина вновь похожа на обиженного ребенка, которому «надрали зад», заявил в разговоре с NEWS.ru зампредседателя оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев. По словам парламентария, западные союзники Киева подстрекали его на конфликт с Россией, а теперь дистанцируются.
«Из «потужной державы», которая, по словам Владимира Зеленского способна сдерживать натиск русских варваров на Европу и США, Украина снова превращается в обиженного ребенка. Он долгое время провоцировал соседей, перебил у них все окна, отравил сторожевую собаку и нагадил у ворот, а теперь, когда ему надрали зад, побежал жаловаться родителям», — прокомментировал собеседник издания.Журавлев пояснил, что под «родителями» имеются в виду страны Запада, которые, со слов депутата, «науськивали» Киев, ожидая, чем все кончится. Политик выразил уверенность, что теперь за Украину никто не встанет, поскольку она «отработанный материал», приносящий «один только стыд и разочарование».
Перед этим стало известно, что Украина рассматривает возможность ввести военную подготовку для детей.
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