Политолог рассказал, почему Трамп останется посредником между Россией и Украиной

Братьям-блогерам Дане и Илье Милохиным нужно поехать на спецоперацию для перевоспитания. Об этом в беседе с порталом NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Так парламентарий прокомментировал сообщения о продаже Ильей своих интимных снимков.