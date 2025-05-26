Политолог рассказал, почему Трамп останется посредником между Россией и Украиной

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп не планирует выходить из переговоров между Россией и Украиной, так как желает получить статус миротворца. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Также он считает, что высказывания администрации Белого дома о возможном выходе США из переговорного процесса являются инструментом давления на европейских политиков и украинское лобби.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп критикует российского лидера Владимира Путина из-за эмоциональных перегрузок. Он подчеркнул, что перегрузки связаны с начавшимися российско-украинскими переговорами.
Напомним, что в ночь на 26 мая американский лидер назвал «неприемлемыми» действия Путина на Украине. Республиканец говорил о возможном введении новых ограничений против РФ. Заявлению предшествовали масштабные удары ВС РФ по объектам на украинской территории.
Читайте также:
В Совфеде посоветовали спокойно относиться к резким заявлениям Трампа в адрес Путина
Каждое слово Зеленского создает проблемы Украине – Трамп
Силы ПВО России сбили 96 украинских беспилотников за ночь
«Администрация Трампа уже неоднократно заявляла о возможности выхода Соединенных Штатов из переговорного процесса по Украине. Тем не менее я бы всё-таки на текущий момент рассматривал такую перспективу просто как рычаг давления и на европейских ястребов, и на украинское лобби. Всё-таки Дональд Трамп <…> хотел бы договориться. Он хочет получить некий статус миротворца», — пояснил Дудаков.Политолог подчеркнул, что Трамп заинтересован в достижении договоренностей, связанных с украинским конфликтом, до конца августа, когда завершатся вторые 100 дней его президентства. По его словам, это поспособствует укреплению позиций американского лидера как внутри страны, так и на международной арене.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп критикует российского лидера Владимира Путина из-за эмоциональных перегрузок. Он подчеркнул, что перегрузки связаны с начавшимися российско-украинскими переговорами.
Напомним, что в ночь на 26 мая американский лидер назвал «неприемлемыми» действия Путина на Украине. Республиканец говорил о возможном введении новых ограничений против РФ. Заявлению предшествовали масштабные удары ВС РФ по объектам на украинской территории.
Читайте также:
В Совфеде посоветовали спокойно относиться к резким заявлениям Трампа в адрес Путина
Каждое слово Зеленского создает проблемы Украине – Трамп
Силы ПВО России сбили 96 украинских беспилотников за ночь
Анастасия Чубина