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В ночь с 25 на 26 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, наиболее активно БПЛА были сбиты над Брянской областью, где зафиксирован 31 перехваченный аппарат.
В других регионах ситуация следующая: 16 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, 11 — над Курской областью, 9 — над Тульской областью, 8 — над Орловской областью, 6 — над Московским регионом, 5 — над Калужской областью, 4 — над Ивановской областью, 2 — над Рязанской и Владимирской областями, а также по одному БПЛА было сбито над Ярославской областью и Республикой Татарстан.
Кроме того, в период с 10:00 мск 25 мая до 08:00 мск 26 мая общая цифра сбитых БПЛА составила 148 единиц. Министерство обороны продолжает следить за ситуацией и информировать общественность о ходе событий.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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В других регионах ситуация следующая: 16 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, 11 — над Курской областью, 9 — над Тульской областью, 8 — над Орловской областью, 6 — над Московским регионом, 5 — над Калужской областью, 4 — над Ивановской областью, 2 — над Рязанской и Владимирской областями, а также по одному БПЛА было сбито над Ярославской областью и Республикой Татарстан.
Кроме того, в период с 10:00 мск 25 мая до 08:00 мск 26 мая общая цифра сбитых БПЛА составила 148 единиц. Министерство обороны продолжает следить за ситуацией и информировать общественность о ходе событий.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова