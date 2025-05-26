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Силы ПВО России сбили 96 украинских беспилотников за ночь

Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 25 на 26 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, наиболее активно БПЛА были сбиты над Брянской областью, где зафиксирован 31 перехваченный аппарат.

В других регионах ситуация следующая: 16 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, 11 — над Курской областью, 9 — над Тульской областью, 8 — над Орловской областью, 6 — над Московским регионом, 5 — над Калужской областью, 4 — над Ивановской областью, 2 — над Рязанской и Владимирской областями, а также по одному БПЛА было сбито над Ярославской областью и Республикой Татарстан.

Кроме того, в период с 10:00 мск 25 мая до 08:00 мск 26 мая общая цифра сбитых БПЛА составила 148 единиц. Министерство обороны продолжает следить за ситуацией и информировать общественность о ходе событий.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Польша подняла авиацию в небо из-за активности России
В Польше ночью подняли в небо авиацию из-за якобы активности России на Украине
26 мая 2025, 09:27

Фото: iStock/Jozsef Soos

Оперативное командование родов польских вооруженных сил сообщило о поднятии авиации Польши и стран-союзников в небо над республикой в ответ на предполагаемую активность России на территории Украины. Это решение было принято уже вторую ночь подряд. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации командования в соцсети X уточняется, что в связи с «активной операцией РФ на территории Украины» была активирована военная авиация, и оперативный командующий отдал приказ привести в действие все имеющиеся силы и средства.

Спустя три часа после поднятия в воздух самолеты вернулись на аэродромы. При этом в командовании подчеркнули, что «никаких нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ожидаются очень трудные дни из за неконструктивной позиции России на переговорах по Украине в Стамбуле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
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#пво
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Российский военный рассказал о ликвидации наемницы-снайперши
Снайперша в составе группы наемников была ликвидирована в Дзержинске
26 мая 2025, 08:43

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В начале марта в Дзержинске (ранее Торецк) в Донецкой Народной Республике была уничтожена группа иностранных наемников, среди которых находилась женщина-снайпер. Об этом сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа в беседе с РИА новости.
По его словам, при штурме пятиэтажного здания, где находились наемники, российские войска столкнулись с активным огнем со стороны противника. Для нейтрализации угрозы было принято решение использовать противотанковые мины. Один из бойцов, известный под позывным «Восток», успешно провел несколько операций по установке мин, что в итоге привело к разрушению здания и уничтожению наемников.

После операции были обнаружены женские вещи и снайперские патроны калибра НАТО, что подтвердило присутствие женщины-снайпера в группе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Ивановской области на хозпостройку упали обломки сбитого БПЛА

Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву
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В Турции рассказали, когда могут отменить санкции против России
Сельви: санкции против России могут отменить при урегулировании на Украине
26 мая 2025, 08:01

Фото: iStock/naumoid

По мнению Абдулькадира Сельви, колумниста проправительственной турецкой газеты Hürriyet, санкции против России могут быть отменены в случае достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Сельви отметил, что текущая конъюнктура международных отношений изменилась, это открывает новые возможности для дипломатического разрешения ситуации.

Он также упомянул о санкциях CAATSA, введенных ранее президентом США Дональдом Трампом против Турции, подчеркивая, что с тех пор отношения между Турцией и США значительно улучшились.

«Если будет достигнуто российско-украинское соглашение, это может стать основанием для отмены санкций против России», — отметил колумнист.

Сельви выразил надежду на положительное развитие событий и возможность восстановления нормальных отношений между странами.

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#турция
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Каждое слово Зеленского создает проблемы Украине – Трамп
26 мая 2025, 07:32

Фото: iStock/lucky-photographer

В недавнем посте на платформе Truth Social президент США Дональд Трамп вновь выразил мнение о ситуации на Украине и роли Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп не оставил без внимания стиль общения бывшего украинского лидера, заявив, что его слова «приводят к проблемам».

По мнению Трампа, Владимир Зеленский «не оказывает своей стране услугу», когда говорит так, как он это делает. Лидер США подчеркнул, что высказывания Зеленского вызывают у него недовольство.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «не самым легким в общении» человеком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
#президент
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В Ивановской области на хозпостройку упали обломки сбитого БПЛА
В Кинешме в промзоне упали сбитого обломки БПЛА, повреждена хозпостройка
26 мая 2025, 05:46

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Кинешме (Ивановская область) обломки беспилотника упали в промзоне, повредив хозяйственную постройку. Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на данные областного оперативного штаба, передает РИА Новости.
На месте происшествия работают спецслужбы. Предварительно, пострадавших нет.

Режим повышенной опасности в связи с угрозой БПЛА в Ивановской области продолжает действовать.

«Ивановская область: в Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. (...) Повреждена хозпостройка для хранения упаковки», — уточняется в Telegram-канале правительства региона.
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