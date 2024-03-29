ВС РФ ударили ракетами «Кинжал» по объектам энергетики и ПВО Украины

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В ночь на 29 марта армия России нанесла групповой массированный удар по объектам энергетики и ПВО Украины. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
По данным российского Минобороны все цели удара удалось достигнуть, а все намеченные объекты поражены.
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Элина Позднякова