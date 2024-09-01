Энергетики сообщают о серьезных повреждениях после серии взрывов в Харькове

После серии взрывов в Харькове пострадала инфраструктура. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале 1 сентября.
По данным чиновника, объект энергетики серьезно пострадал, сейчас ликвидируют последствия. О столбах дыма и и шести взрывах также сообщали местные СМИ.
Известно, что под удары попал склад с боеприпасами на заводе ЖБК-5, занятый ВСУ дворец спорта, а также полигон, где могли находиться иностранные военные инструкторы. Предупреждение о воздушной тревоге действует в шести областях Украины.
В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что вооруженные силы наносят высокоточные удары непосредственно по местам скопления ВСУ, военным объектам и инфраструктуре, а не по гражданским.
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Известно, что под удары попал склад с боеприпасами на заводе ЖБК-5, занятый ВСУ дворец спорта, а также полигон, где могли находиться иностранные военные инструкторы. Предупреждение о воздушной тревоге действует в шести областях Украины.
В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что вооруженные силы наносят высокоточные удары непосредственно по местам скопления ВСУ, военным объектам и инфраструктуре, а не по гражданским.
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Лия Мурадьян