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В Курском приграничье украинская группировка продолжает сохранять свое присутствие. ВСУ несут большие потери среди личного состава и техники, но не оставляют свои позиции. Кроме того, среди группировки противника все чаще замечаются наемники из других стран. О последних событиях в Курской области расскажет редакция «Радио 1».
Прорыв в Курской области
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Военный корреспондент Александр Коц сообщил о героической гибели комбата с позывным Отмель, который защищал «Брестскую крепость» в исправительной колонии ИК-11 в Курской области. На протяжении почти двух недель военнослужащие батальона удерживали свои позиции в окружении, не позволяя Вооруженным силам Украины продвигаться глубже в Курскую область. Коц отметил, что военные оказались зажаты в женской колонии и решили пойти на прорыв. Они успешно выполнили свою задачу, обеспечив время для подхода резервов к границе.
Военкор добавил, что морские пехотинцы и десантники из пришедшего подкрепления вступили в бой, сменив обескровленный батальон. В тот момент комбат Отмель считался пропавшим без вести, но позже вышедшие из окружения бойцы подтвердили его гибель.
Комбат прекрасно осознавал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью. Хотя ему не удалось прорваться к ним, он до последнего момента пытался предотвратить замыкание кольца вокруг тюрьмы, чтобы у его людей оставался хоть какой-то шанс. Ценой своей жизни Отмель обеспечил батальону возможность вернуться к своим.
Потери ВСУ на Курском направлении
Украинская группировка за сутки понесла потери до 360 человек, убитыми и ранеными, а также утратила 23 единицы бронетехники. Об этом стало известно 1 сентября из сообщения Минобороны.
Среди уничтоженной техники противника — четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин. Также были поражены шесть артиллерийских орудий, три миномета, станции радиоэлектронной и радиолокационной борьбы, а также семь автомобилей.
С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8,5 тысячи военнослужащих и свыше 80 танков, уточнили в ведомстве.
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Насилие над жителями Курской области
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что украинские радикалы и наемники совершают акты сексуального насилия против мирных жителей Курской области. Он подчеркнул, что Киев отправил в этот регион «весь сброд» из националистических группировок, которые участвуют в атаках на Курскую область. Мирошник считает, что украинский президент Владимир Зеленский пытается избавиться от них, отправляя на утилизацию.
В Кремле рассказали об ответе России на вторжение ВСУ
Во время беседы Зарубин напомнил, что Владимир Путин обещал украинским властям адекватный ответ на их атаки. Журналист поинтересовался, когда станет ясно, каким образом российское руководство планирует реагировать на эти действия.
«Ответ уже имеет место, и это не разовое событие», — ответил Песков.
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