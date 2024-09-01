«Выдохлись»: Офицер Дэвис рассказал о негативных последствиях для ВСУ

Вторжение ВСУ в Курскую область сильно ослабло, Украина несет большие потери. Об этом сообщил офицер ВС США в запасе Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По оценке военного эксперта, боевой дух украинской армии, который был на начальном этапе вторжения в Россию, пропал и солдаты выдохлись.
По словам отставного офицера, колоссальные потери ВСУ в Курской области окажут сильное негативное влияние на всю украинскую армию. Помимо солдат, Украина потеряла сотни единиц боевых машин и другой техники, которая не подлежит восстановлению, заявил эксперт.
Пор данным Минобороны, за прошедшие сутки, с 31 августа на 1 сентября, Украина потеряла на курском направлении 360 солдат, а также танки, боевые машины, бронетранспортеры, РЭБ и другую технику.
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«Теперь Россия начинает методично сдвигать линию фронта, а у Украины не хватает живой силы, чтобы продолжать отправлять ее в Курскую область», – сказал Дэвис.
По словам отставного офицера, колоссальные потери ВСУ в Курской области окажут сильное негативное влияние на всю украинскую армию. Помимо солдат, Украина потеряла сотни единиц боевых машин и другой техники, которая не подлежит восстановлению, заявил эксперт.
«Сейчас Украине трудно даже доставить собственную пехоту на передовую, потому что у них не хватает людей, а у России все с этим в порядке», – подвел итог Дэниел Дэвис.
Пор данным Минобороны, за прошедшие сутки, с 31 августа на 1 сентября, Украина потеряла на курском направлении 360 солдат, а также танки, боевые машины, бронетранспортеры, РЭБ и другую технику.
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Лия Мурадьян