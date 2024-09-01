Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Выдохлись»: Офицер Дэвис рассказал о негативных последствиях для ВСУ

«Выдохлись»: Офицер Дэвис рассказал о негативных последствиях для ВСУ

Дэвис: ВСУ в Курской области сильно ослабли, Украина несет потери
01 сентября 2024, 16:58

Вторжение ВСУ в Курскую область сильно ослабло, Украина несет большие потери. Об этом сообщил офицер ВС США в запасе Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По оценке военного эксперта, боевой дух украинской армии, который был на начальном этапе вторжения в Россию, пропал и солдаты выдохлись.
«Теперь Россия начинает методично сдвигать линию фронта, а у Украины не хватает живой силы, чтобы продолжать отправлять ее в Курскую область», – сказал Дэвис.



По словам отставного офицера, колоссальные потери ВСУ в Курской области окажут сильное негативное влияние на всю украинскую армию. Помимо солдат, Украина потеряла сотни единиц боевых машин и другой техники, которая не подлежит восстановлению, заявил эксперт.
«Сейчас Украине трудно даже доставить собственную пехоту на передовую, потому что у них не хватает людей, а у России все с этим в порядке», – подвел итог Дэниел Дэвис.

Пор данным Минобороны, за прошедшие сутки, с 31 августа на 1 сентября, Украина потеряла на курском направлении 360 солдат, а также танки, боевые машины, бронетранспортеры, РЭБ и другую технику.

Читайте также:

В Белгородской области девять человек пострадали из-за атаки ВСУ

Российские войска начали штурм Угледара

Алаудинов заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области
#эксперт
#украина
#машины
#солдаты
#всу
#минобороны
В Белгородской области девять человек пострадали из-за атаки ВСУ
01 сентября 2024, 16:06

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Украинские войска атаковали Белгородскую область. Девять человек, включая двоих детей, были ранены. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что всех пострадавших госпитализируют в медучреждения Белгорода. ​Им оказывается вся необходимая ​медицинская помощь, добавил глава региона.

По словам Гладкова, после отражения атаки средствами противовоздушной обороны в поселке Майский ранение также получил один человек. Уточняется, что от госпитализации мужчина отказался.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские войска начали штурм Угледара

Алаудинов заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области

Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео
#помощь
#человек
#мужчина
#медучреждения
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска начали штурм Угледара
Mash: ВС РФ начали штурм Угледара
01 сентября 2024, 15:26

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска начали штурм города Угледар. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-ой бригады ВС РФ.
Отмечается, что из-за переброса войск украинская армия не смогла удержать оборону населенного пункта. Иные подробности в настоящее время не уточняются. ​Официального комментария от Минобороны России также не поступало.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России совершили мощный прорыв под Угледаром. Подразделения российской армии перерезали главный путь снабжения украинских боевиков — трассу на Константиновку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Алаудинов заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области

Уничтожили три склада с боеприпасами: Как в ДНР освободили Выемку и Птичье

На Украине ужаснулись темпам продвижения ВС РФ к Красноармейску
#вс рф
#всу
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области
Алаудинов: ВСУ понесли ощутимые потери на участке «Ахмата» в Курской области
01 сентября 2024, 15:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Отряды ВСУ в ходе боестолкновений, произошедших накануне, понесли ощутимые потери на участке спецназа «Ахмат» в Курской области. Об этом сообщил его командир генерал-майор Апти Алаудинов, пишет ТАСС.
По его словам, в течение воскресенья, 1 сентября, на участке «Ахмата» обстановка является сравнительно спокойной. Алаудинов отметил, что враг «пересматривает свою стратегию».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 360 военнослужащих

Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео

Ответ России на события в Курской области уже происходит, заявил Песков
#вс рф
#спецоперация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чемпиона мира на стороне ВСУ ликвидировали российские военные в ДНР
В ДНР ликвидировали воевавший в ВСУ чемпион мира по кикбоксингу Головатюк
01 сентября 2024, 15:04

На территории ДНР ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ чемпиона мира по кикбоксингу Романа Головатюка. Об этом 1 сентября сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.
По данным Каменец-Подольский горсовета, Головотюк погиб 31 августа в районе населенного пункта Селидово. При каких именно обстоятельствах это произошло, точной информации пока нет.

Помимо золотой медали первенства мира у Головотюка было звание заслуженного мастера спорта Украины. Спортсмен вступил в ВСУ в 2022 году. Ему было 28 лет.

Ранее сообщалось, что только на курском направлении ВСУ потеряли за сутки до 360 военнослужащих. А в ДНР российские военные освободили от боевиков населенные пункты Выемка и Птичье.

Читайте также:

«Ситуация сложная»: Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 360 военнослужащих

Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео
#военные
#днр
#всу
#спортсмен
#спецоперация
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ситуация сложная»: Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии
Сырский заявил о превосходстве России в людях и технике на Донбассе
01 сентября 2024, 13:58

Генерал ВСУ Александр Сырский заявил о военном превосходстве армии России на Донбассе, которая выражается количестве людей и техники. Об этом главком написал в своем Telegram-канале 1 сентября.
«На направлении главного удара ситуация сложная. Противник имеет преимущество в количестве вооружения и людей», – заявил генерал украинской армии.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал правительству США список целей на территории России, по которым должны нанести удары. Тем самым Киев снова просит президента США Джо Байдена снять ограничение на использование дальнобойного американского оружия на территории РФ. При этом западные СМИ передают, что в Белом доме еще не решили – снимать запрети или нет.

Читайте также:

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 360 военнослужащих

Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео

На Западе заявили об истощении элитной бригады ВСУ под Красноармейском
#сми
#вооружения
#киев
#рф
#всу
#спецоперация
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умеров раскрыл, что Украина ждет от США
CNN: Умеров ждет одобрения от США на удары по РФ после передачи списка целей
01 сентября 2024, 13:41

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина надеется, что США выдадут разрешение для ударов американским дальнобойным оружием по объектам на территории РФ после передачи списка возможных целей. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает канал CNN.
По словам Умерова, Киев объяснил свои требования. Глава украинского оборонного ведомства надеется, что киевский режим услышали в Штатах.

Уточняется, что в Белом доме еще не пришли к решению по поводу снятия запрета на применение американского дальнобойного оружия для атак по ​РФ.

Ранее сообщалось, что Умеров передал американским властям список целей для ударов по российской территории. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 360 военнослужащих

Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео

На Западе заявили об истощении элитной бригады ВСУ под Красноармейском
#радио
#режим
#всу
#киев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 360 военнослужащих
01 сентября 2024, 13:20

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинская армия на курском направлении за сутки потеряла до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в число потерей противника также вошли четыре танка, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин, станция РЭБ и другие объекты. В российском военном ведомстве добавили, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8500 солдат.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео

На Западе заявили об истощении элитной бригады ВСУ под Красноармейском

Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 158 украинских БПЛА
#станция
#ночь
#бпла
#всу
#солдат
#пво
#машина
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео
В Сумской области нанесен удар по колонне ВСУ, потеряно свыше 20 единиц техники
01 сентября 2024, 13:05

Фото: iStock/RamonCast

Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «НгП Разведка».
Удар по колонне, которая растянулась на 600 метров, произошел около 20:00 31 августа. Согласно предварительным данным, украинская армия потеряла свыше 20 единиц техники и до роты личного состава.



Уточняется, что по колонне сначала были нанесены два удара баллистическими ракетами из ОТРК «Искандер», после чего цель была атакована комплексом «Торнадо-С».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

На Западе заявили об истощении элитной бригады ВСУ под Красноармейском

В Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ

Самая масштабная атака ВСУ по России, обстановка в Курской области: последние новости СВО

#автомобиль
#армия
#новости
#сво
#всу
#удар
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ответ России на события в Курской области уже происходит, заявил Песков
Песков: Ответ России на атаку ВСУ на Курскую область уже происходит
01 сентября 2024, 12:57

Фото: Сайт Кремля

Ответ России на атаку Киева на Курскую область уже происходит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 сентября.
«Почему вы думаете, что это разовое событие. Он уже происходит», – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Отрывок из интервью журналист опубликовал в своем телеграмм-канале. Речь шла про оценку происходящего в Курской области. В частности Зарубин спросил, какой ответ может быть и какие выводы будут сделаны.
«Вы видите решительные действия наших вооруженных сил, и нет никаких сомнений, что они будут продолжены», – заявил Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки российских войск освободили от боевиков два населенных пункта в ДНР – Выемку и Птичье.

Читайте также:

Идущую на Курскую область 600-метровую колонну ВСУ разбили под Сумами

30 укомплектованных испанских наемников прибыли к Макеевке в ЛНР

Депутат рады: Пиар Зеленского в Курской области приведет к катастрофе на Украине
#журналист
#дмитрий песков
#интервью
#днр
#минобороны
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф