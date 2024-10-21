Энергодар частично обесточен после артиллерийского обстрела ВСУ

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В городе-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре частично нарушено электроснабжение. Это стало результатом продолжительного артиллерийского обстрела со стороны украинских войск.
Об этом сообщили представители городской администрации в официальном телеграм-канале. Во время обстрела власти предупреждали горожан об опасности нахождения на улицах советовали оставаться в убежищах. Теперь стрельба прекратилась, но обстановка пока не позволяет сотрудникам аварийно-ремонтных бригад приступить к восстановительным работам и ликвидации последствий обстрела.
В администрации также добавили, что, помимо сбоя в электросетях, в Энергодаре нарушена подача воды. Специалисты-ремонтники приступят к восстановлению повреждённых коммуникаций как только позволит ситуация.
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Александр Бойцов