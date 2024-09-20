«Город в окружении»: из Угледара приходят хорошие новости

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Группировка ВСУ в Угледаре взята в оперативное окружение ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Группировка противника, которая находится в Угледаре, сейчас оказалась, фактически, в оперативном окружении. Трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские, в том числе на наиболее важных участках и высотах», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что на сегодняшний день город полностью простреливается российскими силами.
Ранее сообщалось, что ВСУ, находящиеся в Угледаре, почти отрезаны от снабжения. Для сообщения остались только грунтовые дороги, которые находятся под огневым контролем ВС РФ.
Напомним, армия России не собиралась прямо штурмовать Угледар, так как город находится на высоте. В планах командования ВС РФ было окружение Угледара и отрезание всех путей снабжения группировки ВСУ, находящейся в городе.
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Элина Позднякова