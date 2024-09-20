Дроны ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС

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Попаданий беспилотников ВСУ по территории Запорожской АЭС не зафиксировано. Об этом 20 сентября сообщает официальный канал атомной электростанции в Telegram.
Украинские БПЛА атаковали город-спутник Энергодар в пятницу утром. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сотрудники уточняют, что атомная станция работает за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1». Радиационный фон на площадке АЭС и в зоне наблюдения не превышен.
Одновременно остается напряженной обстановка вокруг Курской АЭС. О чем ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Киевский режим неоднократно пытался атаковать атомные станции, о намерении захватить АЭС также открыто заявлял украинский лидер Владимир Зеленский.
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«На территории Запорожской атомной станции прилетов не зафиксировано. Нарушений пределов и условий безопасности нет», – сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Сотрудники уточняют, что атомная станция работает за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1». Радиационный фон на площадке АЭС и в зоне наблюдения не превышен.
«Сотрудники ЗАЭС делают максимально возможное для обеспечения безопасной эксплуатации станции», – добавили в пресс-службе.
Одновременно остается напряженной обстановка вокруг Курской АЭС. О чем ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Киевский режим неоднократно пытался атаковать атомные станции, о намерении захватить АЭС также открыто заявлял украинский лидер Владимир Зеленский.
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Лия Мурадьян