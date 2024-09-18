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Энергодар пострадал от артобстрела: повреждены высоковольтные линии электропередачи

В Энергодаре повреждены две высоковольтные ЛЭП при обстреле ВСУ
18 сентября 2024, 11:29
Фото: istock/pedrosala

Фото: istock/pedrosala

Две высоковольтные линии электропередачи были повреждены в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре в результате обстрела артиллерии ВСУ. Об этом сообщил мэр Энергодара Эдуард Сеновоз, пишет ТАСС.
Помимо этого, он сообщил, что удары ВСУ по инфраструктуре Энергодара приняли системный характер. Боевики при атаках, по его словам, используют весь спектр беспилотных средств и артиллерии. Кроме этого, мэр рассказал, что в среду было зафиксировано более 10 прилетов дронов ВСУ, из которых основная часть была сбита.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.



Ранее сообщалось, что за ночь в четырех районах Смоленской области были сбиты и подавлены 9 БПЛА Вооруженных сил Украины. К счастью, пострадавших и разрешений нет.

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Боевики ВСУ за сутки нанесли почти полсотни ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли восемь населенных пунктов в Херсонской области
18 сентября 2024, 10:49

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Боевики Вооруженных сил Украины за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.
Сообщается, что всего под огонь попали восемь населённых пунктов области — Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Днепряны, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, Алешки.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что губернатор российского региона сообщил о нейтрализации девяти БПЛА боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
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#вертолёт
#сво
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Губернатор российского региона сообщил о нейтрализации девяти БПЛА боевиков ВСУ
Губернатор Анохин: 9 БПЛА нейтрализованы в четырех районах Смоленской области
18 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/e-crow

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что за ночь в четырех районах Смоленской области были сбиты и подавлены 9 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сообщается, что нейтрализованы вражеские дроны российскими средствами ПВО были в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском, Рославльском районах. По его словам, разрушений нет. К счастью, пострадавших тоже. Губернатор выразил благодарность российским военным за грамотную и слаженную работу.

«От лица всех смолян благодарю наших защитников — личный состав подразделений ПВО и РЭБ за грамотную и слаженную работу», — написал он.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области сбитый БПЛА Вооруженных сил Украины упал на проезжую часть и загорелся. В сети появились кадры случившегося. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#губернатор
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#пво
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Расчет ЗРК «Бук-М2» из засады сбил украинские военный вертолет и боевой самолет
18 сентября 2024, 10:33

Фото: iStock/camptoloma

Над правым берегом Днепра в Херсонской области расчет ЗРК «Бук-М2» из засады сбил украинские военный вертолет и боевой самолет. Об этом информирует РИА Новости.
Военнослужащий расчета с позывным «Термит» рассказал, что пилоты ВСУ боятся залетать в воздушное пространство над территорией Херсонской области, потому что знают, что будут сбиты российскими военными. По его словам, из-за этого расчетам ПВО приходится отрабатывать по ним из засад.

«Был сбит самолет Су, не знаю точно какой. Также им же был сбит вертолет», — сказал «Термит».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что расчеты ПВО «Бук-М2» группировки войск «Днепр» прошли спецподготовку для охоты на истребители F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#бпла
#вертолёт
#сво
#всу
#истребители
#пво
#пилоты
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Расчеты ПВО «Бук-М2» прошли спецподготовку для охоты на истребители F-16
18 сентября 2024, 09:42

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Расчеты ПВО «Бук-М2» группировки войск «Днепр» прошли спецподготовку для охоты на истребители F-16. Об этом информирует РИА Новости.
Командир расчета ПВО «Бук-М2» с позывным «Каскад» рассказал, что российские военные легко смогут определить истребители по их характеристикам и уничтожить. По его словам, для этого бойцы прошли специальную подготовку и теперь готовы «на все 100%».

Военный поделился, что сейчас его боевая машина прикрывает небо Крыма. Её основными целями становятся БПЛА и ракеты типа ATACMS и HIMARS.

«Наша боевая машина как раз для этого и предназначена — для уничтожения целей, как ATACMS и F-16», — добавил старший оператор расчета с позывным «Вихрь» в беседе с агентством.

По словам собеседников, на подлёте к Крыму создана глубокоэшелонированная структура противовоздушной и противоракетной обороны.

Военнослужащий с позывным «Термит» сообщил агентству, что они жаждут встречи с F-16 и неоднократно просили отправить их поближе. Он отметил, что F-16, как оказалось, довольно трусливые, поскольку не залетают слишком близко. По его словам, любая авиация будет сбита.

Командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Каспля» отметил, что все расчеты его подразделения полностью обучены и слажены.

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#военные
#бпла
#авиация
#всу
#ракеты
#истребители
#пво
#машина
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В Курской области семья с детьми полтора месяца пряталась в подвалах от атак ВСУ
18 сентября 2024, 09:34

Фото: istockphoto/Андрей Клеменков

В Курской области семья с тремя детьми на протяжении полутора месяцев пряталась в подвалах от атак беспилотников ВСУ. Это было в приграничном Кореневском районе региона.
Как рассказал ТАСС глава семейства Алексей Толстоконев, сначала они укрывались в доме, но затем обломки сбитого беспилотника повредили крышу и выбили стёкла в окнах. Тогда они решили прятаться в подвале. Семье, в которой воспитывается трое детей — 15, 13 и 10 лет — приходилось переходить из дома в дом, из подвала в подвал, чтобы укрываться от атак украинских дронов.

«В этих домах уже никого не было, люди выехали, двери уже раскрыты», — сказал Алексей.

По его словам, семью хотели эвакуировать, но местность стали активно обрабатывать украинские БПЛА. Вывести супругов и детей в пункт временного размещения удалось совсем недавно, после полутора месяцев жизни в подвалах. По словам мужчины, когда они уезжали, крыши на их доме уже совсем не было.

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Жительница Нью-Йорка рассказала о расправе боевиков ВСУ над своим сыном
18 сентября 2024, 07:56

Фото: iStock/zabelin

Боевики Вооруженных сил Украины издевались над жителями Нью-Йорка (Новгородского). Об этом информирует РИА Новости.
Беженка из поселка рассказала, что украинские военные убили ее сына, который был шахтером. Кто именно это сделал, она не знает.

«Поднимается — перепад давления, сердце болело. Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — ребра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и все», — поделилась женщина.

По ее словам, с подобным отношением сталкивались все, кто выражал пророссийскую позицию.

В августе Армия России взяла под контроль Нью-Йорк в ДНР, штурмовой отряд «Сомали» ВС РФ поднял российский флаг над населенным пунктом, его водрузили на крыше одной из школ в Нью-Йорке.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 5 регионами РФ 54 БПЛА ВСУ
18 сентября 2024, 07:27

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 54 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двадцать семь вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Курской областью, шестнадцать — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской и один — над Орловской. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
#президент
#сво
#всу
#пво
#дроны
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В Тверской области приостановили работу школ и детских садов из-за атаки ВСУ
18 сентября 2024, 06:59

Фото: istock/maroke

В Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября временно приостановлена работа школ и детских садов после ночной атаки украинских беспилотников.
Об этом сообщила администрация округа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена», — говорится в сообщении.
Ночью беспилотники атаковали область, в результате чего губернатор Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения в Торопце, где велась оборона от дронов.

Ранее 1 сентября также сообщалось об атаке беспилотников на Тверскую область, когда системы ПВО сбили пять дронов, пытавшихся нанести удары по Конаковской ГРЭС.

Напомним, В городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация после того, как ночью 18 сентября в результате падения обломков сбитого беспилотника начался пожар. В Торопце продолжается отражение массированной атаки беспилотников, на месте работают системы ПВО и сотрудники экстренных служб.

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#пожар
#эвакуация
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#пво
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Генерал США: пилоты ВСУ не справятся с F-16
Генерал США Хекер: у пилотов ВСУ нет опыта для работы на F-16
18 сентября 2024, 06:59

Фото: istock/yucelyilmaz

Пилоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) не обладают достаточным опытом для выполнения сложных миссий на истребителях F-16, предоставленных западными странами. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщает издание Air & Space Forces Magazine.

«F-16 — новый тип самолета для украинских пилотов, поэтому их не будут направлять на самые рискованные задания», — подчеркнул генерал Хекер.
Также он отметил, что союзники Украины сталкиваются с проблемами в оперативном обучении украинских пилотов для полноценного использования F-16.

Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон выразил обеспокоенность тем, что ВСУ могут случайно уничтожать собственные истребители F-16 из-за встроенной системы автопилота.

В конце августа стало известно об уничтожении первого американского F-16 на аэродроме в Хмельницкой области. Украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что самолёт был сбит ракетой зенитного комплекса Patriot, переданного Украине.

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#всу
#истребители
#сбу
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