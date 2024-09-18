Энергодар пострадал от артобстрела: повреждены высоковольтные линии электропередачи

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Две высоковольтные линии электропередачи были повреждены в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре в результате обстрела артиллерии ВСУ. Об этом сообщил мэр Энергодара Эдуард Сеновоз, пишет ТАСС.
Помимо этого, он сообщил, что удары ВСУ по инфраструктуре Энергодара приняли системный характер. Боевики при атаках, по его словам, используют весь спектр беспилотных средств и артиллерии. Кроме этого, мэр рассказал, что в среду было зафиксировано более 10 прилетов дронов ВСУ, из которых основная часть была сбита.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что за ночь в четырех районах Смоленской области были сбиты и подавлены 9 БПЛА Вооруженных сил Украины. К счастью, пострадавших и разрешений нет.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что за ночь в четырех районах Смоленской области были сбиты и подавлены 9 БПЛА Вооруженных сил Украины. К счастью, пострадавших и разрешений нет.
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Дарья Осипова