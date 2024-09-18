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Над правым берегом Днепра в Херсонской области расчет ЗРК «Бук-М2» из засады сбил украинские военный вертолет и боевой самолет. Об этом информирует РИА Новости.
Военнослужащий расчета с позывным «Термит» рассказал, что пилоты ВСУ боятся залетать в воздушное пространство над территорией Херсонской области, потому что знают, что будут сбиты российскими военными. По его словам, из-за этого расчетам ПВО приходится отрабатывать по ним из засад.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что расчеты ПВО «Бук-М2» группировки войск «Днепр» прошли спецподготовку для охоты на истребители F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Был сбит самолет Су, не знаю точно какой. Также им же был сбит вертолет», — сказал «Термит».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что расчеты ПВО «Бук-М2» группировки войск «Днепр» прошли спецподготовку для охоты на истребители F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова