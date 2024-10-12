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Энергообъект обесточен в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Мрочко: в подконтрольной Киеву части Херсона перебои со светом после обстрела
12 октября 2024, 17:05
Фото: istockphoto/onlyyouqj

Фото: istockphoto/onlyyouqj

Объект энергоснабжения отключен на подконтрольной Украине территории Херсонской области. Об этом сообщил 12 октября назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко.
«В результате обстрела обесточены поселки, возможны перебои с электричеством в районах Текстильный, Зеленовка и часть Таврического микрорайона», написал Мрочко в Telegram-канале.

Он добавил, что аварийные службы постараются восстановить электроснабжение как можно быстрее, как только условия будут лучше. Он попросил местных жителей держать свои устройства заряженными.



Ранее сообщалось, что в результате удара российского ракетного комплекса «Искандер-М» в порту Одессы уничтожили контейнеровоз с прибывшим из Европы ценным грузом.

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#херсонская область
#удар
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#сво
Минобороны: Истребители Су-35С ВКС РФ провели патрулирование в Курской области
12 октября 2024, 17:53

Фото: istockphoto/aarrows

Истребители Су-35С Военно-космических сил РФ провели плановое боевое патрулирование воздушного пространства в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что, помимо боевого дежурства в российском небе, экипажи многоцелевых истребителей осуществили сопровождение и прикрытие самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации, которые наносили воздушные удары по военным объектам, технике и скоплениям живой силы ВСУ.

Отмечается, что все задачи воздушных атак были выполнены, заданные цели успешно поражены. После нанесения авиаударов самолёты благополучно вернулись на аэродромы базирования.

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#самолёты
#всу
#курская область
#удар
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На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть по реке в Венгрию
Погранслужба Украины задержала четырёх мужчин, пытавшихся сбежать в Венгрию
12 октября 2024, 17:00

Фото: iStock/reflection_art

Украинские пограничники задержали четырёх военнообязанных мужчин, которые пытались незаконно перебраться на территорию Венгрии через горную реку Тиса. Об этом пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщила в своих соцсетях.
Отмечается, что задержание произошло в полночь. Мужчины пытались вплавь по реке Тиса достичь территории Венгрии. Однако им не хватило всего ста метров, когда они были перехвачены пограничниками.

Выяснилось, что попытку побега пытались совершить двое жителей Ивано-Франковской области и ещё двое жителей Житомирской и Закарпатской областей. За свой побег двое заплатили от 6,5 до 8 тысяч долларов, а ещё двое – по 13 тысяч долларов. На мужчин составили административные протоколы, дела переданы в суд.

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#украина
#венгрия
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#задержание
#мужчины
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Солист «Океана Эльзы» Вакарчук назвал «радостью» концерт с рейдом военкомов
12 октября 2024, 16:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прокомментировал облаву посетителей его концерта в Киеве. Его слова приводит «Телевизионная служба новостей» (ТСН) в своём Telegram-канале.
Напомним, что накануне вечером сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) устроили облаву посетителей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве.

Он выразил благодарность людям, которые поддерживали творчество группы в течение 30 лет её существования. «Для нас это просто радость и праздник».

Иных комментариев Вакарчук давать не стал, так же как и не прокомментировал действия сотрудников военкомата, задержавших мужчин на мероприятии.

Ранее сообщалось, что силовые мобилизационных рейды были проведены в крупных украинских городах.

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#концерт
#рейды
#военком
#мобилизация
#украина
#киев
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«Было уже поздно»: Джонсон озвучил планы Британии по помощи Украине в начале СВО
Джонсон: Британия в начале СВО хотела помочь Киеву подготовкой партизан, агентов
12 октября 2024, 16:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

ВС Великобритании в самом начале СВО считали, что российские войска в короткие сроки займут Украину, поэтому планировали помогать Киеву снабжением и подготовкой партизан и агентов, которые бы совершали диверсии на контролируемой Россией территории. Об этом сообщается в недавно опубликованных мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
В ходе многочисленных дискуссий о предоставлении помощи британские власти исходили из того, что не будут помогать украинскому правительству в Киеве, а будут оказывать поддержку сопротивлению. По их плану в зоне СВО должны были находиться разрозненные украинские силы, которые бы нарушали российские линии снабжения, устраивали засады и «стреляли бы в затылок» бойцам ВС РФ по время их отдыха.

Именно поэтому, продолжил Джонсон, британские военные планировали оказывать лишь адресную помощь, не видя смысла в полноценных поставках военной помощи Киеву. Генералитет был убеждён, что для реализации второго варианта «было уже поздно».

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#военные
#вс рф
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WP: Российская армия улучшила свой боевой потенциал за счёт терминалов Starlink
12 октября 2024, 15:19

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российская армия заметно улучшила свой боевой потенциал на Украине. В значительной степени это произошло за счёт активного использования подразделениями Вооружённых сил РФ терминалов связи Starlink.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что до недавнего времени у Вооружённых сил Украины (ВСУ) было одно несомненное и важное преимущество перед российскими военными. Уступая России по объёмам вооружений и численности личного состава армии, украинские военные могли пользоваться высокоскоростным интернетом через терминалы Starlink. Однако теперь эти терминалы есть и у русских, посетовали собеседники издания.

Украинские военнослужащие рассказывали, что российские бойцы используют качественный спутниковый интернет для координации взаимодействия частей на поле боя, а также нанесения артиллерийских ударов по позициям и коммуникациям ВСУ прицельным артиллерийским огнём. При этом американские власти никак не могут повлиять на то, что терминалы Starlink попадают в руки российских военных. Причина заключается в растущем «черном» рынке, заключают авторы материала.

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#военные
#интернет
#всу
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#starlink
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Ценный груз был уничтожен при ударе ВС РФ по контейнеровозу в Одессе
12 октября 2024, 15:06

Фото: iStock/bpawesome

Очень ценный груз был уничтожен при ударе российским ракетным комплексом «Искандер-М» по прибывшему из Европы в порт Одессы контейнеровозу. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).
Отмечается, что удар был произведён во время разгрузки судна Shui Spirit. Оно прибыло под флагом Панамы из румынского порта Констанца. На его борту находилось переданное Западом вооружение для армии Украины.

По данным издания, при попадании ракеты в контейнеровоз произошла вторичная детонация, в результате которой затонули два катера пограничной службы Украины.

Ранее также сообщалось, что ударом были уничтожены снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО), цистерны с топливом и инженерное оборудование.

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#одесса
#вс рф
#всу
#ракетный удар
#корабль
#вооружение
#поставки
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Силовые мобилизационные рейды прошли в крупнейших городах Украины
ТСН: силовые мобилизационные рейды провели в Киеве, Львове и Ужгороде
12 октября 2024, 14:42

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Силовые мобилизационные рейды провели в Киеве, Львове и Ужгороде. Об этом сообщает издание ТСН в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 11 октября сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) провели рейды в ночных клубах, ресторанах и иных общественных заведениях в крупных городах страны.

Ранее сообщалось о массовой облаве зрителей концерта популярной украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве. После произошёдшего фанаты, уже купившие билеты на предстоящие концерты, начали оперативно сдавать и продавать их по заниженной цене.

Ранее военнопленный боец ВСУ рассказал, кто на самом деле берут в армию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мобилизация
#украина
#военком
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#рейды
#всу
#концерт
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В Минобороны рассказали об итогах ночной работы ПВО
ПВО за сутки сбила 125 беспилотников и 11 снарядов HIMARS
12 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/Zeferli

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в сводке, представленной в Telegram-канале.
Отмечается, что речь идёт о снарядах ракетного комплекса HIMARS американского производства и беспилотниках самолётного типа ВСУ.

Ранее сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли около двух тысяч военнослужащих на различных направлениях фронта. Сразу три подразделения российских войск смогли улучшить своё тактическое положение и занять выгодные рубежи.

Кроме того, ВС РФ ударили по важной украинской энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК.

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#минобороны рф
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#беспилотник
#всу
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Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках ЛНР ночью
БПЛА ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках ЛНР, произошло возгорание
12 октября 2024, 13:35

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Ровеньки ЛНР. Об этом сообщили в правительстве республики.
Отмечается, что минувшей ночью десять дронов атаковали нефтебазу в Ровеньках. Дежурными средствами ПВО восемь из них были успешно сбиты, однако два всё же достигли цели. В результате на нефтебазе произошло возгорание одного из топливных резервуаров.

Силами МЧС России к 07:00 утра огонь был ликвидирован. От атаки никто не пострадал, ущерб, нанесённый инфраструктуре, оценивается.

При этом, в ходе ликвидации возгорания ВСУ предприняли ещё несколько попыток ударить по предприятию.

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#лнр
#всу
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#беспилотник
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