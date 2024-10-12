Энергообъект обесточен в подконтрольной Киеву части Херсонской области

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Объект энергоснабжения отключен на подконтрольной Украине территории Херсонской области. Об этом сообщил 12 октября назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко.
«В результате обстрела обесточены поселки, возможны перебои с электричеством в районах Текстильный, Зеленовка и часть Таврического микрорайона», написал Мрочко в Telegram-канале.
Он добавил, что аварийные службы постараются восстановить электроснабжение как можно быстрее, как только условия будут лучше. Он попросил местных жителей держать свои устройства заряженными.
Ранее сообщалось, что в результате удара российского ракетного комплекса «Искандер-М» в порту Одессы уничтожили контейнеровоз с прибывшим из Европы ценным грузом.
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