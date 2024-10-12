Энергообъект обесточен в подконтрольной Киеву части Херсонской области

ВС Великобритании в самом начале СВО считали, что российские войска в короткие сроки займут Украину, поэтому планировали помогать Киеву снабжением и подготовкой партизан и агентов, которые бы совершали диверсии на контролируемой Россией территории. Об этом сообщается в недавно опубликованных мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.