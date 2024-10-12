В Минобороны рассказали об итогах ночной работы ПВО

Фото: iStock/Zeferli
Системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в сводке, представленной в Telegram-канале.
Отмечается, что речь идёт о снарядах ракетного комплекса HIMARS американского производства и беспилотниках самолётного типа ВСУ.
Ранее сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли около двух тысяч военнослужащих на различных направлениях фронта. Сразу три подразделения российских войск смогли улучшить своё тактическое положение и занять выгодные рубежи.
Кроме того, ВС РФ ударили по важной украинской энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК.
Читайте также:
В Минобороны назвали число атаковавших Россию БПЛА в ночь на 12 октября
«Нормально ходить даже не могут»: пленный рассказал о неготовности бойцов ВСУ вести бои
ВС РФ возводят понтонные мосты для переправки мирных жителей Курской области
Ранее сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли около двух тысяч военнослужащих на различных направлениях фронта. Сразу три подразделения российских войск смогли улучшить своё тактическое положение и занять выгодные рубежи.
Кроме того, ВС РФ ударили по важной украинской энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК.
Читайте также:
В Минобороны назвали число атаковавших Россию БПЛА в ночь на 12 октября
«Нормально ходить даже не могут»: пленный рассказал о неготовности бойцов ВСУ вести бои
ВС РФ возводят понтонные мосты для переправки мирных жителей Курской области
Анастасия Чинкова