В Италии предложили «безопасную» замену Зеленскому

Итальянское издание Antidiplomatico высказало мнение о том, что наиболее безопасным вариантом для украинского лидера Владимира Зеленского было бы выдвижение главы его офиса Андрея Ермака на президентских выборах.
Однако статья отмечает, что доверие украинцев к Ермаку довольно низкое. По данным исследования, проведенного соцслужбой Центра Разумкова в июле, лишь 37,8 процента респондентов отнеслись благосклонно к главе офиса президента Украины.
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