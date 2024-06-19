Эпидемия и трупный яд: эксперт предрек участь украинцев из-за мертвых бойцов ВСУ в реках

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Украинские военнослужащие на сватовско-кременском участке в зоне спецоперации стали избавляться от трупов погибших сослуживцев, сбрасывая их в реку, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» объяснил, для чего ВСУ избавляются от трупов погибших бойцов, сбрасывая их в реку.
По мнению собеседника, такие действия не будут иметь никаких последствий.
Кроме того, военный эксперт отметил, что такие действия могут быть крайне опасны, потому что трупы, разлагаясь, выделяют яд.
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«Здесь несколько моментов: во-первых, тела надо эвакуировать, доставлять, а на это нужны соответствующие силы, средства и ресурсы. Во-вторых, надо платить за убитых. В-третьих, чтобы Украине не стало известно об огромный жертвах, иначе это может вызвать социально-политическую напряженность, которая у них и так уже на пороге социального взрыва», — объяснил эксперт.
По мнению собеседника, такие действия не будут иметь никаких последствий.
«Это забудется и все...», — сказал Константин Сивков.
Кроме того, военный эксперт отметил, что такие действия могут быть крайне опасны, потому что трупы, разлагаясь, выделяют яд.
«При разложении трупов может образоваться трупный яд, люди могут травиться. Появляются различные болезни, развиваются бактерии, что может вызвать эпидемию. Такие действия и не по-человечески, и крайне опасно с точки зрения безопасности жизни», — заключил специалист.
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Анастасия Бондарева