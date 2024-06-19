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Эпидемия и трупный яд: эксперт предрек участь украинцев из-за мертвых бойцов ВСУ в реках

Военэксперт Сивков: тела убитых бойцов ВСУ разлагаются в реках и заражают людей
19 июня 2024, 11:17
Фото: istock/Петр Ткаченко

Фото: istock/Петр Ткаченко

Украинские военнослужащие на сватовско-кременском участке в зоне спецоперации стали избавляться от трупов погибших сослуживцев, сбрасывая их в реку, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» объяснил, для чего ВСУ избавляются от трупов погибших бойцов, сбрасывая их в реку.

«Здесь несколько моментов: во-первых, тела надо эвакуировать, доставлять, а на это нужны соответствующие силы, средства и ресурсы. Во-вторых, надо платить за убитых. В-третьих, чтобы Украине не стало известно об огромный жертвах, иначе это может вызвать социально-политическую напряженность, которая у них и так уже на пороге социального взрыва», — объяснил эксперт.



По мнению собеседника, такие действия не будут иметь никаких последствий.

«Это забудется и все...», — сказал Константин Сивков.

Кроме того, военный эксперт отметил, что такие действия могут быть крайне опасны, потому что трупы, разлагаясь, выделяют яд.

«При разложении трупов может образоваться трупный яд, люди могут травиться. Появляются различные болезни, развиваются бактерии, что может вызвать эпидемию. Такие действия и не по-человечески, и крайне опасно с точки зрения безопасности жизни», — заключил специалист.

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Объявили России войну: названы страны, которые готовы вести войска на Украину
Военэксперт Живов: Польша, Румыния и Франция могут отправить войска на Украину
19 июня 2024, 12:49

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Посол Эстонии Аннели Кольк заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину.
«Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас, на нашей земле», — сказала она.

Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сказал, что причин относиться серьезно к подобным заявлениям нет.

«Они постоянно такие вещи заявляют, уже на протяжении всех последних двух лет. Любой военный контингент, который будет отправлен в зону СВО, означает, что это государство объявляет России войну со всеми вытекающими последствиями. Они постоянно заявляют об этом, но ничего в этом направлении не делают», — сказал эксперт.

По мнению военного блогера, таким образом страны пытаются раскачивать общую ситуацию.

«Ну пытаются раскачивать ситуацию, пытаются разговаривать. Идея такая: если маленькая токсичная страна вроде Эстонии отправит свой контингент на Украину, то вслед за ней потянутся более крупные страны вроде Польши, Румынии или Франции», — объяснил специалист.

Алексей Живов напомнил, как Россия может отреагировать на подобное вмешательство со стороны других государств.

«В случае вмешательства в конфликт других стран Россия будет считать, что они объявили нам войну. Если Эстония отправит войска, то будем считать, что она объявила нам войну. Это проговорено и президентом, и министром иностранных дел, и всеми заинтересованными лицами», — заключил военный эксперт.

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В подполье заявили о сильном взрыве в Николаевской области
Подполье: взрыв прогремел в районе Шевченково, где у ж/д дороги находятся склады
19 июня 2024, 12:07

Фото: istockphoto/ aapsky

Мощный взрыв произошел в Николаевской области Украины в районе Шевченково. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Вероятно, Шевченково или рядом. Там склады возле железной дороги. По ней доставляют технику и БК, которые потом идут в направлении Белозерки, Станислава, Александровки. В том районе катается Хаммерс и периодически стреляет дальнобойными по Херсонской области. Там и склад с ракетами», — рассказал он.

Ранее координатора николаевского подполья Сергея Лебедев сообщал, что прошедшей ночью военные ВС РФ нанесли несколько ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам во Львове. Мэр города Андрей Садовый заявил, что в результате ночной массированной атаки российских беспилотников во Львове на западе Украины был повреждён Государственный научно-исследовательский институт (НИИ) ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Во Львове сообщили о повреждении здания НИИ в результате атаки дронов
19 июня 2024, 11:38

Фото: istockphoto/Zeferli

В результате ночной массированной атаки российских беспилотников во Львове на западе Украины был повреждён Государственный научно-исследовательский институт (НИИ) ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Об этом он написал в своём телеграм-канале. Российские военные ранее сообщали, что удар по Львову наносился с использованием беспилотников-камикадзе «Герань-2». Воздушная тревога была объявлена в Львовской области в 2:32 по местному времени. Сигналы тревоги также звучали ещё в семи регионах Украины.

Сотрудники НИИ ветеринарных препаратов и кормовых добавок занимаются созданием системы токсикологического контроля ветеринарных лекарственных препаратов. Кроме того, они разрабатывают контрольные меры по национальной программе мониторинга токсичных отходов в сырье, продуктах, кормах и кормовых добавках.

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В НАТО договорились ускорить обучение украинских военных
19 июня 2024, 11:36

Фото: iStock/Anna_Anikina

Министры обороны стран НАТО одобрили план по усилению сотрудничества с Украиной, включающий ускоренное обучение украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ альянса.
Целью инициативы является поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы они могли успешно сопротивляться возможным угрозам со стороны Вооруженных сил России.

Обучение украинских военных будет осуществляться в Висбадене, Германия, с участием 700 западных инструкторов. Кроме того, планируется использование десятков тренировочных центров НАТО в различных странах для подготовки украинских солдат.

Создатели плана уверены, что централизованная подготовка позволит эффективнее использовать ресурсы и координировать действия инструкторов.

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Подмосковные компании представили на ВДНХ технологические разработки для помощи раненым
19 июня 2024, 10:43

Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина

Подмосковные предприниматели и активисты представили свои разработки для помощи участникам СВО на стенде региона в рамках выставки-форума «Россия». На ВДНХ показали отечественные изобретения для помощи военным на передовой, а также жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонский областей, приграничных регионов.
Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина

Так, компания «ИнфраСтоп» из Одинцовского городского округа продемонстрировала инновационный тактический плащ для термальной маскировки. Он выполнен из специальных материалов, которые поглощают и рассеивают тепловое излучение. Благодаря этому тепловизионные системы не могут обнаружить военных ни днём, ни ночью.

В Тучкове Рузского Рузского городского округа производят гидраторы, пластиковую посуду, фляги, рюкзаки и подсумки. НПО «Северное сияние» разрабатывает их для полевых условий с учетом повышенных требований к надёжности и износостойкости. Компания выпускает и медицинские изделия.

Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина

«С начала СВО мы стали производить отечественный кровоостанавливающий жгут-турникет. Также разрабатываем ускоритель для внутривенных вливаний, чтобы бойцу можно было быстрее оказать помощь. Он у нас будет с подогревом», – рассказал конструктор НПО «Северное сияние» Алексей Белов.

Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина

Свои разработки показала и подмосковная компания «Тимуровец», выпускающая FPV-дроны. Гостям выставки продемонстрировали модели «Тимуровец 10» и «Тимуровец 7», которые уже применяются на Донецком и Луганском направлениях проведения СВО.

Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина

Волонтёрская группа «Врачи, вы не одни» из Балашихи образовалась во время пандемии. В 2022 году активисты вновь объединились, чтобы помогать фронтовым медикам. Они начали собирать аптечки, рюкзаки санитаров и фельдшеров. На передовую уже отправлено более 110 тысяч аптечек и свыше 8 тысяч рюкзаков. Кроме того, волонтёры разработали эвакуационную тележку «Анютка», которая позволяет быстрее и безопаснее перемещать раненых.
«К нам обратился фельдшер из Донецка с просьбой помочь что-то разработать для эвакуации раненых по узким тропам. Мы усовершенствовали под современные условия конструкцию носилок с одним колесом, которые были известны в Первую мировую войну. Нашу тележку можно быстро сложить», – рассказал администратор волонтёрской группы «Врачи, вы не одни» Олег Шубин.
Тележка получила название в честь дочери одного из разработчиков из Новгородской области, который сварил первый прототип. Сейчас на фронте используется уже более тысячи таких конструкций.

Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина

Компания «БИОТЕКФАРМ» производит в Сергиево-Посадском округе качественные лечебные перевязочные материалы. Среди разработок – повязка «Воскопран-Повидон-Йод». Её можно не менять до трёх суток. Это удобнее для использования в полевых условиях по сравнению с обычной мазевой повязкой, которую нужно обновлять каждые четыре часа.

Та же компания представила мобильное приложение RAN.PRO. С помощью уникального алгоритма оно позволяет по фото определить, на какой стадии находится рана.

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#волонтеры
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Стало известно, какое российское оружие может за 5 минут уничтожить Берлин
Эксперт Циглер: гиперзвуковая ракета «Циркон» РФ долетит до Берлина за 5 минут
19 июня 2024, 10:43

Фото: iStock/bestdesigns

Представитель Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии Маркус Циглер заявил, что до Берлина за 5 минут сможет долететь российская гиперзвуковая ракета «Циркон». Об этом пишет РИА Новости.
«Маршрут Москва-Берлин. Пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут», — пояснил он.

По его мнению, гиперзвуковое оружие стало переломным моментом. Оно способно изменить будущие конфликты.

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» уже использовалась в боевых действиях. Разработали и произвели её на научно-производственном объединении (НПО) машиностроения в Реутове. Она может преодолевать расстояние в 1000 километров и достигать скорости до девяти Махов.

Ранее сообщалось, что применение Вооружёнными силами РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» против объектов в Киеве стало настоящей демонстрацией силы. Она направлена в том и в адрес Запада в качестве некоего стратегического сигнала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
#рф
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ВСУ контратакуют в Крынках, ВС РФ изменили тактику в Соколе: последние новости СВО
19 июня 2024, 10:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

Украинские войска стягивают резервы на несколько участков фронта с целью сдержать оборону. ВС РФ удается перехватить инициативу и продвинуться на Авдеевском направлении. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


ВСУ эвакуируют раненых и перебрасывают подкрепление через реку Волчья в населенный пункт Волчанск. Усиление линии обороны противником также зафиксировано на Липцовском направлении, где ВСУ временно снизили интенсивность контратак. Стороны противостояния активно обмениваются ударами высокоточными авиабомбами.

По данным ряда украинских телеграм-каналов, российская армия броском продвинулась к Торскому, заняв несколько лесопосадок, разделяющих поля.

Авдеевское направление


Российским войскам удалось продвинуться с северного фланга в районе населенного пункта Сокол на 1 км. По некоторым данным, достигнуть успеха удалось благодаря изменению военной тактики.

Продвижение также зафиксировано севернее Уманского. ВСУ активно задействуют FPV-дроны с целью помешать российским бойцам стабилизировать линию фронта.


В СВО наблюдается переломный момент
В СВО наблюдается переломный момент

Часовоярское направление


ВС РФ продолжили штурмовать восточную Часть Часова Яра. В северной части населенного пункта зафиксировано продвижение российских войск. ВСУ продолжают стягивать резервы с других направление фронта.

Угледарское направление


Российская армия наступает в районе Парасковьевки-Константиновки. Пытаются завладеть инициативой ВС РФ в Красногоровке.

Херсонское направление


ВСУ попытались высадить малую группу диверсантов в районе Крынок. Российские бойцы пресекли вылазку группировки. Из-за непогоды замечено незначительное подтопление ДнепроГЭС.

Донецкое направление


ВС РФ удалось закрепиться в районе Карловки по обе стороны водохранилища, готовясь к дальнейшим штурмовым действиям в населенном пункте. Активизировался фронт в районе Нью-Йорка, где ВС РФ атаковали украинские позиции на широкой линии фронта.

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#армия
#всу
#вс рф
#танк
#дроны
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#контрнаступление
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Посол Эстонии Кольк заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину
19 июня 2024, 10:25

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк выразила готовность обсуждать возможность отправки эстонских войск на Украину.
Кольк отметила, что не считает это действие красной линией для Эстонии.

«НАТО и Евросоюз обсуждают это, и недавно заявили, что для нас нет ничего невозможного», — подчеркнула посол в интервью «РБК-Украина».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос отправки войск на Украину, активно обсуждаемый на Западе, практически решен.

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#ракеты
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Стало известно, куда ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев
Марочко: ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку
19 июня 2024, 09:57

Фото: istockphoto /Irina Piskova

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в реке Жеребец в районе населенных пунктов Стельмаховка и Терны начали всплывать трупы в военной форме. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее», — рассказал он.

По его словам, местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика выбросили в реку 10 тел в форме Вооруженных сил Украины.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в селе Крынки, которое располагается на левом берегу Днепра в Херсонской области, в брошенных и разрушенных домах нашли мертвых украинцев. Он отметил, что село было зачищено от врага. Теперь Вооруженные силы Украины присутствуют там «только в таком виде».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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