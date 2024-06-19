Стало известно, куда ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в реке Жеребец в районе населенных пунктов Стельмаховка и Терны начали всплывать трупы в военной форме. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее», — рассказал он.
По его словам, местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика выбросили в реку 10 тел в форме Вооруженных сил Украины.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в селе Крынки, которое располагается на левом берегу Днепра в Херсонской области, в брошенных и разрушенных домах нашли мертвых украинцев. Он отметил, что село было зачищено от врага. Теперь Вооруженные силы Украины присутствуют там «только в таком виде».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова