Эрдоган назвал вопрос с российскими С-400 в контексте отношений с США закрытым

26 июня 2025, 07:58

Фото: iStock/MarianVejcik

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о российских зенитных системах С-400 больше не обсуждается с Соединёнными Штатами. Это заявление было сделано на пресс-конференции после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.





Эрдоган подчеркнул, что тема С-400 не поднималась во время переговоров, так как Анкара считает этот вопрос закрытым. Основное внимание обсуждений было сосредоточено на перспективах поставок истребителей F-35. Турецкий президент напомнил, что Турция уже вложила 1,3–1,4 миллиарда долларов в программу и ожидает выполнения обязательств со стороны США.





«Мы не обсуждали С-400 на встрече с Трампом. Этого вопроса нет в нашей повестке дня. Этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35», — заявил Эрдоган.