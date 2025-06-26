Эрдоган назвал вопрос с российскими С-400 в контексте отношений с США закрытым
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о российских зенитных системах С-400 больше не обсуждается с Соединёнными Штатами. Это заявление было сделано на пресс-конференции после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.
Эрдоган подчеркнул, что тема С-400 не поднималась во время переговоров, так как Анкара считает этот вопрос закрытым. Основное внимание обсуждений было сосредоточено на перспективах поставок истребителей F-35. Турецкий президент напомнил, что Турция уже вложила 1,3–1,4 миллиарда долларов в программу и ожидает выполнения обязательств со стороны США.
«Мы не обсуждали С-400 на встрече с Трампом. Этого вопроса нет в нашей повестке дня. Этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35», — заявил Эрдоган.
Кроме того, он отметил конструктивный подход Трампа к вопросу поставок истребителей F-35. В настоящее время турецкие специалисты продолжают вести переговоры о закупке этих самолетов и техническом обслуживании парка F-16. Параллельно Анкара рассматривает возможность покупки истребителей Eurofighter у Великобритании и Германии.
Эрдоган выразил надежду на положительное восприятие намерений Турции со стороны Лондона и Берлина, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества в области обороны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.