Появились подробности гибели курского студента Гукежева, награжденного Путиным

26 июня 2025, 07:37

Фото: iStock/Diy13

Студент Курского университета и обладатель медали «За спасение погибавших» Илия Гукежев трагически погиб, пытаясь спасти раненую девочку после атаки беспилотника. Об этом сообщила его сестра Диана Минаева в интервью РИА Новости.