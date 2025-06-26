Появились подробности гибели курского студента Гукежева, награжденного Путиным
Студент Курского университета и обладатель медали «За спасение погибавших» Илия Гукежев трагически погиб, пытаясь спасти раненую девочку после атаки беспилотника. Об этом сообщила его сестра Диана Минаева в интервью РИА Новости.
Инцидент произошел, когда Гукежев приехал навестить родителей. В это время беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми. К сожалению, родители и один из детей погибли на месте.
По словам Дианы, Илия и его семья заметили, что одна из девочек все еще дышит. Они вынесли её во двор и попытались оказать первую помощь. Гукежев побежал вызывать скорую помощь, чтобы получить медицинскую помощь для раненой девочки. Однако во время этого процесса беспилотник вернулся и ударил по дому, вызвав два мощных взрыва. В результате атаки Илия погиб, а его мать получила контузию. К сожалению, девочка также не выжила.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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