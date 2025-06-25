ВКС РФ ударил по укрепрайону ВСУ у Попова Яра
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепрайону одного из подразделений украинской армии (ВСУ) у Попова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Министерство обороны России в Телеграм-канале.
В сообщении Минобороны указано, что разведчики с помощью средств объективного контроля зафиксировали ликвидацию укреплений, огневых позиций, пунктов временной дислокации, складов и техники украинских бойцов.
До этого Минобороны сообщало о том, что российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили над регионами практически 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В ведомстве обратили внимание, что с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные военные перехватили 18 БПЛА самолетного типа.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боев за Ялту в ДНР, которую освободили за три дня. Военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» установили полный контроль над населенным пунктом, выбив украинских националистов.
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