Владимир Зеленский
США и Европа должны предоставить Киеву12-15 систем ПВО в качестве компенсации за отказ от членства в НАТО. Об этом написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Североатлантический альянс (НАТО) было обещано указанное количество систем противовоздушной обороны. Предводитель киевского режима отметил, что просит иностранных партнеров выполнить обещанное.
Он добавил, что данное требование было озвучено в ходе саммита альянса стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force.
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