Украина отвергла предложение Белоруссии по переговорам о решении конфликта

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Министерство иностранных дел Украины отвергло инициативу Белоруссии по участию Минска в переговорах об урегулировании конфликта. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
Уточняется, что МИД Украины «с удивлением воспринял заявление» белорусской стороны об участии в переговорах. В украинском внешнеполитическом ведомстве обвинили Минск в соучастии в проведении СВО в феврале 2022 года.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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