Эрдоган заявил о готовности провести мирные переговоры Украины и России

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Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган следом за переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле. Его слова передает ТАСС Со ссылкой на турецкие каналы.
Эрдоган выразил сожаление, что предпринятая в 2022 году в Стамбуле дипломатическая инициатива не принесла результатов.
Конфликт между Киевом и Москвой должен закончиться в результате переговоров, убежден президент Турции. Поэтому он выразил полную готовность провести мирный саммит.
Зеленский же в свою очередь заявил, что участие РФ в саммите об урегулировании допустимо только после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира», передает УНИАН.
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Конфликт между Киевом и Москвой должен закончиться в результате переговоров, убежден президент Турции. Поэтому он выразил полную готовность провести мирный саммит.
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Ювелина Бернст