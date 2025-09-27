ВС России показали многокилометровую линию обороны ВСУ у Купянска
Операторы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» показали многокилометровую линию обороны ВСУ вблизи Купянска, подготовленную противником. Об этом сообщает РИА Новости.
Укрепрайон ВСУ состоит из системы окопов, дотов и скрытых блиндажей, включая бетонные долговременные укрепления.
Оператор БПЛА с позывным «Муха» подтвердил значительный масштаб подготовки, уточнив, что украинская сторона активно занималась обустройством обороны в этом районе.
«Также не раз наблюдали и выявляли, и работали по ним, где были расчёты БПЛА, именно бетонные укрепления, которые закопаны и засыпаны. Работаешь туда большими FPV и малыми разбираешь, в итоге - там плита бетонная», — сказал боец «Контора».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.