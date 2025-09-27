Нефтеперекачивающая станция в Чувашии прекратила работу после удара дрона

27 сентября 2025, 10:01

Фото: iStock/NiseriN

Прилетевший со стороны Украины БПЛА ударил по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа в Чувашии. Об этом написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.