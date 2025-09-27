Нефтеперекачивающая станция в Чувашии прекратила работу после удара дрона
Прилетевший со стороны Украины БПЛА ударил по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа в Чувашии. Об этом написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, опасности для жителей нет, никто не пострадал. Ущерб незначителен. Работа объекта временно прекращена, отметил он.
Николаев добавил, что все службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.
