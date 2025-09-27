ВСУ начали перебрасывать войска к курской границе
Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область подразделения егерской бригады из-под Красноармейска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Украинские военные перебрасывают подразделения 68-й отдельной егерской бригады с покровского направления, вместо того чтобы отправить их для восполнения потерь. Согласно информации агентства, соответствующее решение принято для удержания противником линии боевого соприкосновения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
