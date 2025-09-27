ВСУ начали перебрасывать войска к курской границе

27 сентября 2025, 14:43

ТАСС: ВСУ перебрасывают к Сумам подразделения бригады из-под Красноармейска

Фото: iStock/Olena_Z

Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область подразделения егерской бригады из-под Красноармейска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.