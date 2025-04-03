Ермак хотел арестовать Залужного после унижений с его стороны

Иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, получали от 30 тысяч долларов за нападение на Курскую область. Об этом пишет Mash со ссылкой на материалы уголовного дела грузинского боевика Ратти Бурдули.