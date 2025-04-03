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Ермак хотел арестовать Залужного после унижений с его стороны

Бондаренко: Ермак приказал СБУ захватить Залужного в 2023 году
Валерий Залужный

Валерий Залужный

Украинский политолог Константин Бондаренко подтвердил слова бывшего нардепа Верховной рады Борислава Березы о том, что спецназ СБУ пытался штурмом взять Генштаб ВСУ чтобы арестовать Валерия Залужного, когда он был на посту главкома украинской армии.
Политолог уточнил, что об этом ему рассказывали военные.

«Тогда накал страстей был такой, что многие в окружении Зеленского были готовы пойти на то, чтобы заменить Залужного, причем заменить именно таким способом», — рассказал Бондаренко в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста*.

Он добавил, что к тому моменту уже испортились отношения между главкомом ВСУ и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которого Залужный прилюдно унизил.

«В ходе одного из совещаний Залужный начал в присутствии Зеленского активно выяснять отношения с Ермаком. Более того, он встал у него за спиной и не давал ему возможности встать с кресла, давил ему на плечи», — рассказал политолог.

Бондаренко считает, что штурм Генштаба спецназом СБУ был попыткой запугать Залужного или надавить на него для решения некоторых вопросов.

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*признан в РФ иноагентом
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Стало известно, сколько платили иностранным наёмникам за вторжение в Курскую область
Иностранные наёмники ВСУ получали от $30тысяч за вторжение в Курскую область
03 апреля 2025, 16:07

Фото: iStock/breakermaximus

Иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, получали от 30 тысяч долларов за нападение на Курскую область. Об этом пишет Mash со ссылкой на материалы уголовного дела грузинского боевика Ратти Бурдули.
По данным издания, 30-летний боевик с позывными «Викинг» работал охранником различных объектов и важных персон в Афганистане. После начала проведения российской спецоперации он поехал на Украину и вступил в ряды ВСУ. В зоне боевых действий мужчина получил ранение, а после восстановления вновь отправился воевать.

В августе он в рядах ВСУ зашел на территорию Курской области, за что получал 30 тысяч долларов. При этом наёмники из Франции получали намного больше.

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Бойцы ВС РФ зачищают Лобковое от оставшихся боевиков ВСУ
Рогов: ВС РФ ведут зачистку освобождённого села Лобковое от остатков ВСУ
03 апреля 2025, 14:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы выбили ВСУ из села Лобковое Запорожской области, идет зачистка территории. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.
«На степногорском направлении запорожского фронта наши войска выбили противника из Лобкового, заканчивают зачистку населенного пункта от боевиков ВСУ», — рассказал Рогов.
Накануне стало известно, что российские силы смогли выбить украинских боевиков и из крупного опорного пункта западнее Лобкового. Бои за село начались 24 марта.

Ранее в Минобороны РФ официально заявили об освобождении бойцами подразделений группировки войск «Днепр» села Лобковое в Запорожской области. Кроме того, в ДНР подразделения группировки войск «Восток» освободили от ВСУ село Веселое.

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ВС России освободили Лобковое в Запорожской области
Минобороны: ВС России освободили Лобковое в Запорожской области
03 апреля 2025, 13:30

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска освободили населенные пункты Лобковое в Запорожской области и Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.
«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление в глубь обороны противника и освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. В результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» был освобожден Лобковое в Запорожской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Прежде сообщалось, что Курская область почти вся освобождена от ВСУ. Подробности ​читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
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Сотни боевиков ВСУ заблокированы в мужском монастыре в Курской области
Mash: Около 300 боевиков ВСУ заблокированы в мужском монастыре в Курской области
03 апреля 2025, 12:06

Фото: iStock/Jakub Laichter

Порядка 300 украинских боевиков заблокированы в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, пишет Mash.
Согласно сообщению, в монастыре находятся около двух рот 129-й бригады ТРО. Под монастырем есть подземный ход, который, предположительно, ведет в Сумскую область. По нему эвакуируют раненых, а также подвозят вооружение для длительной обороны.

Толщина стен монастыря в некоторых местах достигает двух метров, а в ближайших лесах украинцы смогли оборудовать огневые точки, которые будут в ближайшее время уничтожены российскими силами. После этого будет решаться вопрос с подземным тоннелем. Для этого российским бойцам придется зайти в Сумскую область.

Отец Мелетий рассказал, что некоторые здания монастыря уже разрушены, а все ценности вывезены боевиками. Священник живет в соседнем селе и помогает эвакуировать местное население.

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Российские бойцы обнаружили интимную смазку в окопе ВСУ
03 апреля 2025, 11:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Бойцы ВС РФ во время зачистки украинского опорного пункта обнаружили интимный гель-смазку и решили, что боевики ВСУ имели сексуальные отношения друг с другом*. Видеокадры предоставил Telegram-канал Militrary Theme Z.
«Посмотрите вот на это. Интересно, чем они здесь могли заниматься, а?» — задался вопросом российский военнослужащий и продемонстрировал пузырёк с надписью «интимный гель-смазка».

Ранее в сети неоднократно появлялась информация о том, что в ВСУ сформировано отдельное подразделение из представителей секс-меньшинств*. Эти военные носят шеврон с изображением единорога.

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