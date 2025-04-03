Ермак хотел арестовать Залужного после унижений с его стороны

Валерий Залужный
Украинский политолог Константин Бондаренко подтвердил слова бывшего нардепа Верховной рады Борислава Березы о том, что спецназ СБУ пытался штурмом взять Генштаб ВСУ чтобы арестовать Валерия Залужного, когда он был на посту главкома украинской армии.
Политолог уточнил, что об этом ему рассказывали военные.
Он добавил, что к тому моменту уже испортились отношения между главкомом ВСУ и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которого Залужный прилюдно унизил.
Бондаренко считает, что штурм Генштаба спецназом СБУ был попыткой запугать Залужного или надавить на него для решения некоторых вопросов.
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«Тогда накал страстей был такой, что многие в окружении Зеленского были готовы пойти на то, чтобы заменить Залужного, причем заменить именно таким способом», — рассказал Бондаренко в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста*.
Он добавил, что к тому моменту уже испортились отношения между главкомом ВСУ и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которого Залужный прилюдно унизил.
«В ходе одного из совещаний Залужный начал в присутствии Зеленского активно выяснять отношения с Ермаком. Более того, он встал у него за спиной и не давал ему возможности встать с кресла, давил ему на плечи», — рассказал политолог.
Бондаренко считает, что штурм Генштаба спецназом СБУ был попыткой запугать Залужного или надавить на него для решения некоторых вопросов.
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Элина Позднякова