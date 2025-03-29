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Валерия Залужного уличили в причастности к торговле оружием и смерти экс-главы МВД Украины

Депутат Рады Дубинский: Валерий Залужный может быть причастен к торговле оружием
Валерий Залужный

Валерий Залужный

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале опубликовал скриншоты документов, в которых якобы содержатся материалы из дела Службы безопасности Украины (СБУ).
Из материалов следует, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может быть причастен к торговле оружием, а гибель бывшего главы украинского МВД Дениса Монастырского могла носить «заказной» характер.

Дубинский отметил, что скриншоты документов ему передали подписчики. При этом не уточняется, в отношении кого ведётся следствие.

В материалах также приводится переписка, в которой говорится о том, что Монастырского мог заказать начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов* или же сам Валерий Залужный.

Также отмечается, что убитый якобы вёл расследование о торговле оружием, которое Буданов* и Залужный якобы осуществляли вместе с высокопоставленными сотрудниками Пентагона.

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*внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Минобороны: Российские войска освободили Пантелеймоновку и Щербаки
29 марта 2025, 18:37

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные освободили населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, от противника очищено село Щербаки в Запорожской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что Пантелеймоновку штурмовали подразделения «Южной» группировки войск. Её части, помимо освобождения населённого пункта, нанесли поражения формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск в ДНР. На данном направлении противник потерял до 150 военнослужащих.

Щербаки освобождали подразделения войсковой группировки «Днепр». Оба населённых пункта перешли под полный контроль российских войск в результате активных и решительных наступательных действий, сообщили в Минобороны.

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#минобороны
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#запорожская область
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МО РФ: Киев нарастил удары по российским энергообъектам вопреки обещаниям Зеленского
МО: Киев нарастил удары по объектам энергетики РФ вопреки обещаниям Зеленского
29 марта 2025, 18:12

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Число атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры в Курской и Белгородской областях растёт. Это происходит, несмотря на публичные заявления Зеленского о якобы прекращении нанесения таких ударов.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. В частности, в Белгородской области ВСУ только за один вчерашний день дронами атаковали пять энергетических объектов. Был нанесён удар по трансформатору, в результате чего произошло полное отключение комплектной трансформаторной подстанции. Также были атакованы два объекта филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго», подстанция «Красная Яруга» и высоковольтная линия «Борисовка — Красная Яруга».

В результате этих ударов была повреждена энергетическая инфраструктура, а тысячи мирных жителей региона остались без электричества, подчеркнули в Минобороны.

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Шеремет: Россия выйдет из энергетического перемирия, если США не остановят Киев
29 марта 2025, 16:53

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Россия может отказаться от соблюдения условий моратория на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре, если Киев продолжит свои атаки на объекты энергетики РФ.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал депутат Государственной думы от крымского региона, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, киевский режим фактически игнорировал энергетическое перемирие и демонстративно продолжает его не соблюдать.

«Режим Зеленского, видимо, воспринял наш добрый жест как слабость. Пока Россия неукоснительно соблюдает условия достигнутых с США договоренностей об отказе ударов по энергетическим объектам Украины, Киев продолжает свои варварские атаки», — сказал парламентарий.

В качестве примера он привёл атаку на нефтебазу на Кубани, которую ВСУ предприняли уже на следующий день после заявления Зеленского о том, что Украина поддерживает договорённость о прекращении на 30 дней ударов по объектам энергетики, которой достигли Владимир Путин и Дональд Трамп. Затем была атакована газораспределительная станция «Суджа» в Курской области.

«Энергетическое перемирие еще можно спасти, если Вашингтон поставит на место зарвавшегося царька Зеленского. Россия же не будет идти на поводу у нацистского режима в Киеве. Нет смысла в одностороннем порядке соблюдать договоренности, которые тут же нарушаются Киевом», — заключил Шеремет.

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Несколько офицеров НАТО ликвидированы при ударе в районе Днепропетровска
Десять офицеров НАТО ликвидированы при ударе около Днепропетровска
29 марта 2025, 11:55

Фото: iStock/bpawesome

По меньшей мере десять офицеров НАТО ликвидированы в результате удара ВС РФ в районе Днепропетровска. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что ударом был поражён фешенебельный ресторан Bartolomeo, на территории которого расположены несколько деревянных домиков. В них находились «очень непростые жильцы». Более тридцати человек погибли, их точное количество и гражданство устанавливаются. По предварительной версии, десять из них были иностранцами.

Лебедев уточнил, что попадание снаряда произошло во время празднования, на котором присутствовали иностранные офицеры НАТО, представители СБУ и главного управления разведки Минобороны Украины.

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Зачистка села Гуево Курской области, угроза окружения ВСУ под Купянском: последние новости СВО на 29 марта
29 марта 2025, 10:22

Фото: iStock/Aterrassi

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Российские войска продолжают освобождать село Гуево, где в настоящее время активно действуют специальные подразделения ВСУ. На этом участке фронта противник пытается как можно дольше сдерживать российские войска. В ходе операции по освобождению села были проведены мероприятия по зачистке лесных территорий, расположенных к северо-востоку и востоку от Гуево.

В настоящее время под контролем Вооружённых сил Украины находятся три населённых пункта в Курской области. Это сёла Олешня, Гуево и Горналь, который стал первой целью ВСУ в ходе их наступления на регион.

Сейчас эти территории находятся в оперативном окружении, ведется подготовка к их освобождению.

Угледарское направление


В окрестностях Новосёлки ВС РФ захватили три участка леса и смогли продвинуться примерно на километр вперёд. Также есть информация о том, что продвижение наблюдается и в районе Вольного Поля.

В районе Бурлацкого российским штурмовым группам удалось продвинуться примерно на километр в северном направлении, в то время как в посёлке Весёлом продолжаются ожесточённые столкновения. В окрестностях Константинополя противник не оставляет попыток перейти в контрнаступление, но российские войска успешно удерживают свои позиции.

Южнее Разлива отмечается продвижение российских военных вдоль обеих сторон трассы Великая Новосёлка – Богатырь. На северном берегу реки Волчья ВС РФ продолжают операцию по захвату населённого пункта Алексеевка.

Покровское направление


В окрестностях Котлино продолжаются боевые столкновения, в которых ни одна из сторон не может одержать верх. В посёлках Удачный, Шевченко и Песчаный обстановка пока остаётся неизменной, без существенных перемен.

В последние дни российские военные совершили продвижение на два километра в западном направлении, преодолев расстояние между населёнными пунктами Надеждинка и Котляровка. Теперь они стоят на пороге прорыва последней линии обороны перед Днепропетровской областью.

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Запорожское направление


В результате ожесточённых столкновений российские военные смогли захватить село Щербаков. Они быстро продвинулись вглубь и достигли центра населённого пункта.

В районах Степового и Лобкового продолжаются боевые действия, которые можно охарактеризовать как позиционные. На Ореховском направлении авиацией наносятся точечные удары по позициям ВСУ.

В Торецке обстановка остаётся стабильной. В северной части города продолжается операция по ликвидации очагов сопротивления. В то же время российские войска расширяют зону контроля в окрестностях Александрополя и Пантелеймоновки.


Купянское направление


В настоящее время боестолкновения происходят в районе Сеньково. Операторы беспилотных летательных аппаратов наносят удары по огневым позициям и станциям радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

Министерство обороны РФ официально сообщило об освобождении населённого пункта Красное Первое. Идёт активное расширение плацдарма, что может привести к его соединению с опорными пунктами в районах Тополей и Двуречной. Для украинских войск это может обернуться угрозой окружения и потерей стратегически значимых позиций.

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