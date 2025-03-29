Валерия Залужного уличили в причастности к торговле оружием и смерти экс-главы МВД Украины

Валерий Залужный
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале опубликовал скриншоты документов, в которых якобы содержатся материалы из дела Службы безопасности Украины (СБУ).
Из материалов следует, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может быть причастен к торговле оружием, а гибель бывшего главы украинского МВД Дениса Монастырского могла носить «заказной» характер.
Дубинский отметил, что скриншоты документов ему передали подписчики. При этом не уточняется, в отношении кого ведётся следствие.
В материалах также приводится переписка, в которой говорится о том, что Монастырского мог заказать начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов* или же сам Валерий Залужный.
Также отмечается, что убитый якобы вёл расследование о торговле оружием, которое Буданов* и Залужный якобы осуществляли вместе с высокопоставленными сотрудниками Пентагона.
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*внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Дубинский отметил, что скриншоты документов ему передали подписчики. При этом не уточняется, в отношении кого ведётся следствие.
В материалах также приводится переписка, в которой говорится о том, что Монастырского мог заказать начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов* или же сам Валерий Залужный.
Также отмечается, что убитый якобы вёл расследование о торговле оружием, которое Буданов* и Залужный якобы осуществляли вместе с высокопоставленными сотрудниками Пентагона.
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*внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова