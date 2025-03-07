Валерий Залужный
Начинаются переговоры о замене президента войны на президента мира, администрация президента США Дональда Трампа будет продвигать украинского посла в Британии и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Руслан Сафаров. Он также предположил, что Москва и Вашингтон уже согласовали кандидатуру Залужного.
«Администрация Трампа будет готовить постепенную смену власти на Украине. Это будет некая фигура, которая устроит на определенное количество времени Москву и Вашингтон. Будет приводиться кто-то из альтернативных кандидатов. Я подозреваю, что все-таки это будет Залужный. По всей видимости, его будут сажать, потому что у него действительно очень высокий индекс популярности на Украине», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В это же время европейские лидеры продолжают один за другим заявлять об активной поддержке действующего режима на Украине. В разговоре с RT политолог Юрий Светов пояснил, что такое ярое покровительство связано с тем, что главы государств Европы «сделали себе на этом карьеру». По его словам, они искренне верят в то, что у России есть агрессивные планы по отношению к их странам.
«Вторая сторона дела — они на этой истории вокруг Украины, на милитаризации сделали себе карьеру, потому что, когда ты говоришь о военной угрозе, о том, что надо защищаться, это процесс непроверяемый. <…> И третье обстоятельство — коррупция, которая пронизывает Европу, европейских лидеров насквозь. На истерии, на российской «угрозе» можно долгие годы жить весьма успешно», — отметил аналитик.Читайте также:
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