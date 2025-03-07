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Залужный раскрыл потери ВСУ, назвав их критическими

Залужный: ВСУ потеряли 50 тысяч военных
Фото: iStocK/Grzegorz Sulkowski

Фото: iStocK/Grzegorz Sulkowski

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия понесла критические потери в конфликте с Россией, сообщив о 50 тысячах погибших военных. Его слова приводит телеканал ТСН.
«Во время боевых действий погибли 50 тысяч украинских солдат, еще более 300 тысяч получили ранения. Это критическая точка», — заявил Залужный.

При этом Сергей Рудской, возглавляющий оперативное управление Генштаба РФ, ранее заявлял, что за прошлый год Киев потерял 590 тысяч военных убитыми и ранеными. А общие потери ВСУ за все время проведения СВО, по его словам, превысили миллион человек.

Владимир Зеленский в декабре утверждал, что погибшими считаются менее 80 тысяч солдат ВСУ, а в феврале 2024 года он говорил о 31 тысяче погибших.

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Массированная атака на Украину: какие объекты поражены, что известно
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Массированная атака на Украину: какие объекты поражены, что известно
В Ивано-Франковске нанесли удар в районе аэродрома ВСУ с F-16
07 марта 2025, 08:15

Фото: iStock/Leonid Ikan

В направлении аэродрома в Ивано-Франковске, где находятся истребители F-16, нанесен мощный удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Рано утром уже были удары. Пишут, что по топливно-энергетической системе. А сейчас говорят, что в направлении аэродрома, на котором есть самолёты, в том числе F-16», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что рядом с аэродромом находится гостиница, куда ранее заселились иностранные летчики, а местные жители уже начали жаловаться на их поведение.

Кроме того, сообщается о мощном взрыве в Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил прилет по инфраструктурному объекту.

Также известно, что взрывы прогремели в Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областях. При этом в сети расходятся кадры мощного пожара на газопроводе в Тернополе после ракетного удара.

Украинские паблики пишут, что в воздушное пространство Украины залетело около 100 ракет и множество беспилотников. Основными целями ночных и утренних ударов ВС РФ стали объекты энергетической инфраструктуры Украины, преимущественно газотранспортной системы.

Официально данная информация не подтверждена.


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В Раде раскрыли, к чему приведет пауза в передаче разведданных США Украине
Нардеп Рудик: из-за паузы в передаче разведданных США ВСУ будут обречены
07 марта 2025, 07:49

Фото: iStock/Silent_GOS

Пауза США в предоставлении разведданных Украине приведет к росту числа потерь в рядах ВСУ. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Голос» Кира Рудик в эфире радиостанции Times Radio.
Ведущий спросил ее, повлияет ли остановка разведподдержки со стороны США к увеличению потерь в рядах украинской армии.

«Да... Именно это и произойдет. Поэтому я и говорю, что так много людей теперь будут обречены», — ответила Рудик.
Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Позднее телеканал Sky News, ссылаясь на украинский источник, уточнил, что США прекратили делиться с Украиной разведывательными данными не избирательно, а полностью. А газета Daily Mail добавила, что Вашингтон также запретил Лондону передавать данные американской разведки Киеву.

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#сша
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#рф
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Минувшей ночью средства ПВО сбили 39 БПЛА ВСУ над регионами РФ
07 марта 2025, 07:28

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 14 вражеских дронов сбили в Крыму, 12 — над акваторией Черного моря, семь — в Курской области. Еще по одному беспилотнику сбили в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

В ночь на 4 марта дроны ВСУ атаковали одно из промпредприятий в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, беспилотники ВСУ были ликвидированы. В результате атаки никто не пострадал.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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Российский боец рассказал об ужасах, пережитых в плену «Азова»*
07 марта 2025, 07:27

Фото: iStock/Diy13

Российский военный с позывным «Румяный» рассказал о том, что ему пришлось пережить в плену у нацбатальона «Азов»*. Его слова в своем Telegram-канале передал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
Так, боец ВС РФ рассказал, что в плену его и других российских военнослужащих регулярно избивали. Боевики «Азова»* не скрывали своей ненависти к русским и говорили, что Крым принадлежит Украине, и гордились участием в Майдане.

«Многие из них были открытыми нацистами и признавались в любви к Адольфу Гитлеру. Один мне демонстрировал татуировку орла со свастикой, заявлял, что каждый день читает "Майн Кампф" (признана в России экстремистским материалом) и гордится этим», — рассказал «Румяный».

Он добавил, что «азовцы» считают себя истинными арийцами.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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Путин высказался о позиции РФ по устапкам относительно ситуации на Украине
Путин: РФ не собирается никому уступать в ходе СВО на Украине
07 марта 2025, 07:04

Фото: iStock/macky_ch

Россия не планирует уступать в украинском конфликте, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
Участники попросили главу государства не сдаваться и довести дело до конца ради мира, передает РИА Новости. В ответ Путин подчеркнул, что выбранный путь должен гарантировать долгосрочное спокойствие для страны и отвечать интересам России.

«Мы не собираемся этого делать (уступать), мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны», — сказал президент РФ.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин едва сдержал эмоции, выслушав рассказ матери погибшего военного о его подвиге во время спецоперации. Президент отметил в диалоге с матерью бойца, что такие герои — уникальная черта российского народа, и ему сложно подобрать ответные слова.

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