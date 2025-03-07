Залужный раскрыл потери ВСУ, назвав их критическими

Фото: iStocK/Grzegorz Sulkowski
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия понесла критические потери в конфликте с Россией, сообщив о 50 тысячах погибших военных. Его слова приводит телеканал ТСН.
«Во время боевых действий погибли 50 тысяч украинских солдат, еще более 300 тысяч получили ранения. Это критическая точка», — заявил Залужный.
При этом Сергей Рудской, возглавляющий оперативное управление Генштаба РФ, ранее заявлял, что за прошлый год Киев потерял 590 тысяч военных убитыми и ранеными. А общие потери ВСУ за все время проведения СВО, по его словам, превысили миллион человек.
Владимир Зеленский в декабре утверждал, что погибшими считаются менее 80 тысяч солдат ВСУ, а в феврале 2024 года он говорил о 31 тысяче погибших.
Читайте также:
Молодые украинцы, подписавшие контракт с ВСУ, не доживут до выплат
В Раде раскрыли, к чему приведет пауза в передаче разведданных США Украине
Массированная атака на Украину: какие объекты поражены, что известно
Элина Позднякова