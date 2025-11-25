В США заявили об агонии Зеленского

25 ноября 2025, 08:39

Профессор Сакс: Зеленский находится в агонии из-за мирного плана США

Владимир Зеленский находится в агонии из-за обсуждения мирного плана США. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале Judging Freedom.





По его словам, Зеленский больше беспокоится о помощи Украине со стороны Запада, чем о судьбе военнослужащих ВСУ.

«В той агонии, в которой он находится, нет ничего, чем можно было бы восхищаться», — сказал Сакс.