В США заявили об агонии Зеленского
Профессор Сакс: Зеленский находится в агонии из-за мирного плана США
Владимир Зеленский находится в агонии из-за обсуждения мирного плана США. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале Judging Freedom.
По его словам, Зеленский больше беспокоится о помощи Украине со стороны Запада, чем о судьбе военнослужащих ВСУ.
«В той агонии, в которой он находится, нет ничего, чем можно было бы восхищаться», — сказал Сакс.Ранее сообщалось, что окружение Зеленского отговаривает его от поездки в США для встречи с президентом Дональдом Трампом. Советники главы киевского режима считают, что так он сможет избежать новой конфронтации с американским лидером, которая могла бы подорвать достигнутый за выходные прогресс.