Ермак сделал откровенное признание о Зеленском

13 августа 2025, 13:24

Ермак: февральский скандал в Белом доме является самоубийством для Зеленского

Владимир Зеленский

Скандал в Овальном кабинете Белого дома с дипломатической точки зрения стал «самоубийственным» для Владимира Зеленского, заявил глава его офиса Андрей Ермак.





Как сообщают украинские СМИ, публикация выдержек из встречи вызвала критику — в частности со стороны организатора мероприятия, главы Киевской школы экономики Тимофея Милованова, который назвал обнародование цитат «нарушением журналистской этики».





«Когда в Овальном кабинете шла та дискуссия, с точки зрения дипломатии и карьеры — все скажут, что это было самоубийство (для Зеленского)», — сказал Ермак.