Ермак сделал откровенное признание о Зеленском
Ермак: февральский скандал в Белом доме является самоубийством для Зеленского
Скандал в Овальном кабинете Белого дома с дипломатической точки зрения стал «самоубийственным» для Владимира Зеленского, заявил глава его офиса Андрей Ермак.
Как сообщают украинские СМИ, публикация выдержек из встречи вызвала критику — в частности со стороны организатора мероприятия, главы Киевской школы экономики Тимофея Милованова, который назвал обнародование цитат «нарушением журналистской этики».
«Когда в Овальном кабинете шла та дискуссия, с точки зрения дипломатии и карьеры — все скажут, что это было самоубийство (для Зеленского)», — сказал Ермак.
28 февраля в Белом доме Дональд Трамп отчитал Зеленского, когда тот приезжал для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Президент США настаивал, чтобы Украина согласилась на прекращение огня и прекратила критику в адрес Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет издание, охарактеризовал Зеленского как «неблагодарного агитатора за демократов», когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США последствиями конфликта, несмотря на океан между странами. Киевскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Зеленскому следует прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае руководство Украиной должен будет взять на себя кто‑то другой.