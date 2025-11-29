В Раде раскрыли, зачем Ермак заявил об уходе на фронт
Ушедший в отставку глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак мог объявить о своем намерении отправиться на фронт с целью избежать уголовной ответственности.
Об этом пишет «Лента.ру», приводя заявление украинского нардепа Марьяны Безуглой. Она провела параллель между действиями Ермака и поступком бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, который также пошел служить во время судебного разбирательства против него.
Безуглая отметила, что добровольную мобилизацию Насирова отменили из-за общественного резонанса.
Ранее стало известно, что в ходе обысков у Ермака изъяли мобильные телефоны и ноутбуки. Сейчас специалисты анализируют содержимое конфискованных устройств.
