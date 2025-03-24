Ермакова назвала проект «Герои Подмосковья» важным шагом в поддержке бойцов СВО

Картины с горящим Кремлем и боевиками ВСУ на территории РФ, которые находятся в кабинете Владимира Зеленского, можно назвать «психбольницей». Таким образом их охарактеризовала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в разговоре с ТАСС.