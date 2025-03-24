Ермакова назвала проект «Герои Подмосковья» важным шагом в поддержке бойцов СВО

Ольга Ермакова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Кадровая программа «Герои Подмосковья» является важным шагом для поддержки бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом заявила журналистам глава филиала фонда «Защитники Отечества» по подмосковному региону Ольга Ермакова.
Депутат подчеркнула, что после возвращения из зоны боевых действий ветеранам бывает трудно найти себя в плане профессиональной деятельности. Кто-то хочет продолжить служить государству после СВО.
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«И здесь важно, что программа дает не только знания, но и реальные карьерные возможности. Участников не просто обучают, им помогают выстроить траекторию развития — будь то работа в госструктурах, в бизнесе или общественная деятельность. Это дает гибкость в принятии решений и возможность выбрать направление по интересам», — сказала Ермакова.По ее словам, некоторые военные хотят вернуться к мирной работе, а кто-то мечтает построить бизнес или стать общественником. Образовательный проект будет для них подспорьем, заключила Ермакова. Заявку на проект «Герои Подмосковья» можно подать до 30 апреля.
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