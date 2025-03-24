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Ермакова назвала проект «Герои Подмосковья» важным шагом в поддержке бойцов СВО

Ольга Ермакова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Ольга Ермакова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Кадровая программа «Герои Подмосковья» является важным шагом для поддержки бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом заявила журналистам глава филиала фонда «Защитники Отечества» по подмосковному региону Ольга Ермакова.
Депутат подчеркнула, что после возвращения из зоны боевых действий ветеранам бывает трудно найти себя в плане профессиональной деятельности. Кто-то хочет продолжить служить государству после СВО.

«И здесь важно, что программа дает не только знания, но и реальные карьерные возможности. Участников не просто обучают, им помогают выстроить траекторию развития — будь то работа в госструктурах, в бизнесе или общественная деятельность. Это дает гибкость в принятии решений и возможность выбрать направление по интересам», — сказала Ермакова.
По ее словам, некоторые военные хотят вернуться к мирной работе, а кто-то мечтает построить бизнес или стать общественником. Образовательный проект будет для них подспорьем, заключила Ермакова. Заявку на проект «Герои Подмосковья» можно подать до 30 апреля.

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Трамп заявил о достижении договора с Украиной по ресурсам, пишут СМИ
Трамп заявил, что договорился с Киевом по редкоземельным металлам
24 марта 2025, 20:42

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

О достижении соглашения с Украиной по редкоземельным металлам заявил американский президент Дональд Трамп. Его слова приводит агентство Reuters.
«Мы договорились по редкоземельным металлам <...> вскоре подпишем», — сказано в статье.
Сделка по редкоземельным металлам планировалась на 28 февраля во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако в Овальном кабинете началась перепалка. Главе киевского режима указали на неуважение к США, а после попросили украинскую делегацию покинуть Белый дом.

Позже в Пентагоне сообщили, что поставки оружия в ВСУ прекращены, об этом стало известно 4 марта. Спустя некоторое время Зеленский принес Трампу извинения. Сейчас оружейные поставки продолжаются.

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Журналист «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО
24 марта 2025, 20:13

Фото: istockphoto/Boris Ipatov

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом издание сообщило в понедельник, 24 марта. Детали случившегося сейчас устанавливаются.
Известно, что Федорчак работал на купянском направлении в Харьковской области. Его последний репортаж вышел накануне. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Киевский режим бьет по гражданским и журналистам. Российские власти не раз отмечали, что Киев не брезгует террористическими методами.

В настоящее время Россия и США ведут переговоры. Они включают в себя обсуждение урегулирования конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва согласна на инициативы американской стороны по прекращению огня, однако, по словам российского лидера, они должны вести к долгосрочному миру.

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Минобороны: ВСУ продолжают атаки на энергетическую инфраструктуру РФ
24 марта 2025, 20:11

Фото: istockphoto/GermanS62

Российская ПВО отразила атаку украинских дронов на Глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму на Тарханкуте. Об этом доложили в МО РФ.
«ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех <…> БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что ВСУ также били утром по газораспределительной станции «Валуйки» в белгородском регионе. Оборудование объекта получило повреждения, добавили в министерстве. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили технику противника в белгородском приграничье.

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На Украине допустили капитуляцию Зеленского на условиях Трампа
Экс-министр Рева: власти Украины могут принять условия капитуляции от Трампа
24 марта 2025, 19:01

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский намерен принять условия капитуляции от президента США Дональда Трампа. Об этом заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Прямой».
«Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления», — пояснил бывший политик.

По его словам, предложенные Киеву условия предполагают отказ от территорий, от вступления в Североатлантический альянс (НАТО), а также необходимость разоружения армии. Рева добавил, что единственный вопрос, о котором ведутся переговоры с США, — это личные гарантии безопасности для Зеленского и его приближенных.

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#сша
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Захарова охарактеризовала картины с горящим Кремлем в кабинете Зеленского
Захарова посчитала «психбольницей» картины с горящим Кремлем у Зеленского
24 марта 2025, 18:59

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Картины с горящим Кремлем и боевиками ВСУ на территории РФ, которые находятся в кабинете Владимира Зеленского, можно назвать «психбольницей». Таким образом их охарактеризовала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в разговоре с ТАСС.
Соответствующие изображения оказались в кадре на фотосессии главы киевского режима, которая была приурочена к беседе с изданием Time. Российский сенатор Владимир Джабаров назвал картины Зеленского глупостью.

Перед этим в МИД РФ заявили, что киевский режим не заинтересован в мире с Россией. В ведомстве вновь указали на террористическую сущность Киева. Подробности в нашем материале.

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