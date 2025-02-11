Фадеев назвал худший состав группы SEREBRO

Максим Фадеев (Фото: Instagram*/fadeevmaxim)
Продюсер Максим Фадеев считает, что худший состав его проекта SEREBRO состоял из участниц Ирины Титовой, Елизаветы Корниловой и Марианны Кочуровой. Своими откровениями он поделился с подписчиками в соцсетях.
«Я очень любил все составы, кроме того, на котором все закончилось», — ответил Фадеев.Указанный состав группы SEREBRO выступал до 2019 года. А в 2024 году проект был перезапущен в новом составе. В нынешнем трио участвуют Айя, Keiko и Ди.
Перед этим Максим Фадеев заявлял, что его знакомство с певицей Наргиз Закировой стало главным сожалением за всю его жизнь. В 2023 году Фадеев обвинил исполнительницу хита «Вдвоем» в незаконном исполнении его песен.
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